En los 135 distritos, los libertarios lanzan una campaña masiva de afiliaciones

AFILIATE PARA TERMINAR CON EL KIRCHNERISMO EN LA PROVINCIA. Este sábado 24 de octubre vamos a estar en los 135 municipios bonaerenses con una jornada masiva de afiliación al partido de nuestro Presidente, @JMilei. Estamos construyendo la fuerza política que va a transformar la Provincia de Buenos Aires para siempre. Para lograrlo, necesitamos seguir sumando a todos los que quieren dejar atrás la decadencia kirchnerista y quieran llevar las ideas de la libertad a cada rincón de nuestra Provincia. ¡Afiliate a La Libertad Avanza! 📍 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Vas a encontrar la ubicación en las redes sociales de tu distrito. 🗓️ Sábado 24 de octubre | 11 a 13 hs. #AfiliateLLA