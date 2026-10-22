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En los 135 distritos, los libertarios lanzan una campaña masiva de afiliaciones

El partido, conducido a nivel provincial por Sebastián Pareja, desarrollará la actividad el sábado 24 de octubre entre las 11 y las 13. Las sedes partidarias de cada municipio son los puntos de encuentro elegidos, aunque habrá mesas en puntos estratégicos de algunas comunas.

En los 135 distritos, los libertarios lanzan una campaña masiva de afiliaciones
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El próximo sábado 24 de octubre, entre las 11 y las 13, ver una mesa o sombrilla de color violeta será parte del paisaje de cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Es que La Libertad Avanza bonaerense llevará a cabo una jornada masiva de afiliación, que tendrá un punto de referencia en todos los distritos de la geografía provincial.
De acuerdo con lo informado por el espacio que conduce Sebastián Pareja a nivel provincial, en la mayoría de los municipios los sitios elegidos para desarrollar esta actividad serán las sedes partidarias.
 
“Estamos construyendo la fuerza política que va a transformar la Provincia de Buenos Aires para siempre. Para lograrlo, necesitamos seguir sumando a todos los que quieren dejar atrás la decadencia kirchnerista y quieran llevar las ideas de la libertad a cada rincón de nuestra Provincia. ¡Afiliate a La Libertad Avanza!”, señalaron desde el espacio violeta.

Como informó La Tecla.info, LLA realizó el pasado lunes el primer encuentro de concejales de la Provincia, encabezado por Pareja y por el diputado nacional Alejandro Carrancio, que reunió en Avellaneda a más de 400 ediles libertarios de la provincia de Buenos Aires.
 

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