Volver | La Tecla Nacionales 22 de octubre de 2026 COMPLICADO

Procesaron a José Luis Espert por lavado de activos y no podrá salir del país

La resolución de la justicia federal de San Isidro incluyó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes. Se investiga una transferencia de dinero vinculada a una empresa relacionada con el narco Fred Machado.

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