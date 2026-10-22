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Messi llegó a Oviedo y fue recibido entre ovaciones en el Hotel Reconquista

El capitán argentino arribó junto a Antonela Roccuzzo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Rompió el protocolo, se acercó a los fans, firmó camisetas y posó ante el cartel de los galardones.

Messi llegó a Oviedo y fue recibido entre ovaciones en el Hotel Reconquista
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Lionel Messi llegó este jueves a Oviedo y desató la locura a las puertas del Hotel de la Reconquista, donde se alojará durante su visita por los Premios Princesa de Asturias. Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, el rosarino fue recibido con gaitas, aplausos y gritos de “¡Messi, Messi!” por cientos de fanáticos que lo esperaban desde temprano.

Vestido de negro, posó junto al cartel oficial de la Fundación Princesa de Asturias y luego, a pedido de los fotógrafos, se retrató con Antonela. Después rompió el protocolo y se acercó a la gente que lo aguardaba detrás del vallado. Firmó camisetas de la Selección Argentina y del Barcelona, se sacó fotos y recibió muestras de cariño de chicos y grandes.

Messi recibirá este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en el Teatro Campoamor. El jurado destacó su trayectoria deportiva y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de los niños. Durante su estadía también participará de actividades protocolares, entre ellas un encuentro con el público y una recepción con la Familia Real.

La llegada del argentino, procedente de Miami en vuelo privado, convirtió las calles cercanas al histórico hotel en un auténtico baño de masas y confirmó el impacto que sigue generando el capitán de la Selección a nivel mundial.

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