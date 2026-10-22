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Nico Vázquez recibió una videollamada de Sylvester Stallone

El actor contó que el creador de Rocky lo sorprendió con una llamada de diez minutos en la que elogió la versión argentina de la obra y terminaron hablando de la vida y las pérdidas

Nico Vázquez recibió una videollamada de Sylvester Stallone
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Nicolás Vázquez vivió un momento que todavía le cuesta poner en palabras. Mientras descansaba en su casa, atendió el teléfono y del otro lado estaba Sylvester Stallone.

En un posteo en Instagram, el actor contó que Stallone lo llamó para felicitarlo por lo que hicieron en Argentina con Rocky. Le dijo que se sentía orgulloso de cómo habían llevado el personaje al teatro “de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón”, y valoró su trabajo como actor, director y productor, además del de todo el equipo.

La charla, que duró unos diez minutos, pasó del teatro a lo personal. Vázquez le contó que Rocky es “el personaje de mi vida” y que fue su padre quien le mostró la película de chico. Hablaron de las pérdidas y de cómo se sigue adelante. En un momento, Vázquez le mostró el tatuaje que lleva de su hermano Santi.

“Fueron diez minutos que voy a guardar en mi corazón para siempre”, escribió. También agradeció a Nacho Figueras por hacer posible la sorpresa y compartió el relato porque sabe que hay mucha gente que creció con Rocky y encontró fuerza en su historia.

 

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