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Último día de alegatos en el juicio por la muerte de Maradona

Cada vez falta menos para saber cuál será el veredicto en la causa

Último día de alegatos en el juicio por la muerte de Maradona
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Durante esta jornada se desarrolla la última audiencia de alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Tras la maratónica jornada de ayer, que terminó pasadas las 2 de la mañana, exponen los abogados de los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni, acusados de homicidio culposo.

La fiscalía pidió para ambos cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación. Entre las querellas, Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona, elevó las penas más altas del proceso: 16 años para Leopoldo Luque y Nancy Forlini, 14 para Agustina Cosachov y 12 para Carlos Díaz, todos por homicidio con dolo eventual, además de cinco años para cada enfermero.

Baudry sostuvo que “una banda de irresponsables y desalmados” provocó la muerte del astro “a sabiendas de que un simple diurético lo habría salvado” y reclamó la detención inmediata de los principales acusados en caso de condena. Con el cierre de la defensa de Almirón y Perroni termina la etapa de alegatos. El veredicto queda ahora en manos de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

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