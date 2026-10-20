Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2026 NUMEROS

Presupuesto 2027: la pelea por los recursos complica a Nación y condiciona a Kicillof

El financiamiento universitario vuelve al centro del debate en Diputados. En Buenos Aires, la falta de fondos y el costo de las obras que quedaron bajo responsabilidad provincial reducen el margen de maniobra de la gestión bonaerense.

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