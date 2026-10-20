Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: fuerzas federales asisten en el Litoral

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta a varias localidades del Litoral. En Corrientes, localidades como la capital provincial, Itatí, Paso de la Patria y Puerto Ituzaingó superaron o se acercaron a las cotas de evacuación.



Frente a Corrientes, el Paraná alcanzó 7,07 metros, por encima del umbral de 7 metros que activa los protocolos de evacuación. Las estimaciones oficiales indican que alrededor de 650 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron en la provincia.



En Itatí se trasladó a casi 200 vecinos a centros de evacuación, mientras que en la capital cerca de 340 personas dejaron sus hogares de manera preventiva.



En Goya y Bella Vista se mantiene el estado de alerta, con especial atención en zonas bajas, islas y productores que trasladan ganado.



En la isla Ibirapitá, cerca de Bella Vista, se registraron dos muertes: dos peones rurales que trasladaban ganado a caballo cayeron al agua en una laguna interna y sus cuerpos fueron hallados por la Policía de Corrientes.Sobre el río Uruguay, Paso de los Libres continúa en etapa de evacuación, mientras Yapeyú y Bonpland permanecen en alerta.



En Misiones, Gendarmería mantiene controles en Eldorado, Montecarlo y San Javier. Algunas rutas y puentes tuvieron restricciones temporales, aunque el puente Piray Guazú ya recuperó la circulación total.



La Agencia Federal de Emergencias articula con autoridades provinciales y municipales la asistencia a los evacuados, el monitoreo de zonas de riesgo y el patrullaje de áreas ribereñas. Prefectura Naval realiza controles en las zonas afectadas.



El Servicio Meteorológico Nacional prevé inestabilidad y chaparrones en sectores de Misiones, mientras Yacyretá anticipa una tendencia descendente gradual de los caudales, aunque el Paraná seguirá por encima de los niveles de inundabilidad.