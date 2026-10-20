Paro total de subtes en las seis líneas y el Premetro por detención de delegados

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó la medida de fuerza en rechazo a las detenciones ocurridas mientras se desarrollaba una protesta sindical en la Línea B.



Según el gremio, el operativo policial derivó en la captura de dos delegados. Ahora, la organización exige la liberación inmediata de los detenidos y también cuestiona prácticas de tercerización que considera ilegales por parte de la empresa concesionaria Emova.



El paro afecta de manera simultánea a las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro, generando interrupciones en el servicio durante la mañana.



Hasta el momento no se informó un horario de finalización, por lo que la duración de la medida queda sujeta a la evolución del conflicto y a la resolución de las detenciones.



La interrupción impacta a miles de usuarios que dependen del subterráneo para moverse por la Ciudad de Buenos Aires.



El Gobierno porteño y la empresa operadora aún no emitieron comunicados detallados sobre la situación al momento de esta información.