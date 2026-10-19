El Papa León XIV encabezará el miércoles la audiencia general tras recibir el alta médica

El Papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico del Vaticano luego de recibir el alta médica. Había permanecido cinco días internado en el Policlínico Gemelli de Roma tras ser intervenido el martes pasado por un adenocarcinoma de pulmón.



La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este lunes que León XIV tiene previsto encabezar la audiencia general del próximo miércoles en la Plaza de San Pedro. Por el momento no se dieron detalles sobre el formato del encuentro ni se confirmó si realizará el habitual recorrido entre los fieles a bordo del papamóvil.



El domingo, tras abandonar el hospital, el Papa rezó el Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico y saludó a las cerca de 15.000 personas que se reunieron en la plaza para expresarle su apoyo.



Durante los próximos días no se trasladará a su residencia de Castel Gandolfo, donde habitualmente permanece de lunes a martes por la noche para trabajar y descansar, y seguirá la recuperación en el Vaticano.

El cirujano Stefano Margaritora, que lo intervino, estimó que el proceso de recuperación podría extenderse unos diez días.



La audiencia del miércoles será la primera actividad pública de alcance masivo del pontífice desde la operación.