El adiós a Antonio Grimau

Antonio Grimau (nacido como Antonio Rebolini el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, Lanús) construyó una carrera extensa que abarcó teatro, cine y televisión.



Comenzó a actuar a los 16 años tras presentarse a una convocatoria en el teatro Charles Chaplin de Almagro. Desde entonces mantuvo una actividad continua durante más de seis décadas y estuvo afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1970.



En teatro participó en obras como Los invertidos (bajo la dirección de Alberto Ure), Yepeto, El precio, El avaro, Hamlet, Filomena Marturano, Hello, Dolly! y Vamo’ los pibes, entre otras.



Por su parte, en televisión alcanzó gran popularidad con títulos como Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador, Más allá del horizonte, Padre Coraje, Valientes, Herederos de una venganza y Solamente vos. Uno de sus roles más destacados llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez en su etapa adulta en la miniserie Sandro de América, actuación por la que recibió el premio Martín Fierro.



También tuvo una presencia constante en el cine, con participaciones en películas como La Mary, Caballos salvajes y Nada por perder. En 2005 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación.



Con personajes que atravesaron distintas generaciones y formatos, Grimau dejó una huella en el espectáculo argentino. Su partida generó pesar en el ambiente artístico.