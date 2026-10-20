Volver | La Tecla Municipios 20 de octubre de 2026 ITUZAINGO

Histórico laboratorio frenó la producción y despidió a la mitad de su planta

Laboratorio Valmax paralizó su planta de Villa León, Ituzaingó, y desvinculó a 30 de sus 60 empleados. La empresa arrastra deudas salariales desde hace meses y acumula 196 cheques rechazados por más de $156 millones. El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino en el conflicto.

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