Histórico laboratorio frenó la producción y despidió a la mitad de su planta
Laboratorio Valmax paralizó su planta de Villa León, Ituzaingó, y desvinculó a 30 de sus 60 empleados. La empresa arrastra deudas salariales desde hace meses y acumula 196 cheques rechazados por más de $156 millones. El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino en el conflicto.
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El Laboratorio Valmax, ubicado en Ituzaingó, atraviesa una profunda crisis económica que derivó en la paralización total de su producción y como resultado despidió a la mitad de su personal. Por el momento, la compañía desvinculó a 30 de sus 60 trabajadores y bloqueó el acceso a las instalaciones.
La situación se agravó luego de varios meses de dificultades para afrontar el pago de los salarios. Desde abril, los empleados vienen cobrando sus haberes de manera fraccionada y la empresa todavía adeuda el 50% de los sueldos correspondientes a septiembre, sin una fecha definida para completar el pago.
El conflicto motivó la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que convocó a los representantes de la firma a una audiencia. El organismo provincial exigió la presentación de una propuesta concreta para resolver las deudas salariales y avanzar hacia una posible reactivación de la planta.
Las dificultades para cumplir con las obligaciones laborales comenzaron a hacerse visibles a fines de abril. El día 30 de ese mes, la dirección del laboratorio comunicó a sus trabajadores que, debido al "complejo contexto económico y la situación financiera actual", debía dividir el pago de los salarios en dos cuotas. Aunque inicialmente se presentó como una medida excepcional, el mecanismo se mantuvo durante los meses siguientes. La acumulación de compromisos pendientes terminó profundizando el conflicto hasta llegar a la actual interrupción de las actividades y la reducción del personal.
A los problemas salariales se suma una importante deuda bancaria. De acuerdo con los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Laboratorio Valmax registra 196 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto total de $156.526.850.
La situación de la empresa también está vinculada con dificultades en su esquema de producción y comercialización. Según indicó Diario La Ciudad, el laboratorio acumuló un volumen de mercadería suficiente para abastecer al mercado hasta fines de este año, en un contexto de menor demanda por parte de farmacias y centros de salud.
A ese escenario se agregaron demoras en los pagos estatales, que afectaron las finanzas de una compañía orientada tanto a la fabricación para terceros como al abastecimiento mediante licitaciones públicas. La combinación de estos factores desembocó en la paralización de la planta de Ituzaingó, mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad laboral de los trabajadores afectados.
En febrero de 2014, Ploder vendió el 66,6% de su participación accionaria a su socio Alfredo Delgado, según informó en aquel momento el portal especializado Pharmabiz. Posteriormente, la compañía, junto con Cristian y Javier Delgado, orientó parte de su actividad hacia la producción para otras empresas y las contrataciones públicas.