“En esta casa se saluda a todos”: Evangelina Salazar le marcó el paso a Julieta Prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, que se rompió a los 27 días de casarse, sigue destapando internas familiares. Según trascendió, unas semanas antes del final abrupto de la relación hubo un episodio tenso en la casa de Palito Ortega y Evangelina Salazar.



En medio de una cena familiar estaban presentes varios integrantes del clan y también Luciana Salazar, sobrina del matrimonio. Cuando llegó Julieta, al ver a Luli le habría dado vuelta la cara y no la saludó. Evangelina Salazar, conocida por su bajo perfil y su educación, no dejó pasar el desplante. Con un tono más duro de lo habitual, la cruzó y le dijo: “En esta casa se saluda a todo el mundo”.



El episodio se enmarca en un clima más amplio de roces. Antes de la boda express y la separación relámpago ya circulaban versiones sobre tensiones entre Prandi y parte de la familia Ortega, especialmente con algunos hermanos de Emanuel. En aquel momento, tanto Evangelina como Palito habían intentado bajar el tono, pero este cruce en su propia casa muestra que la interna se venía cocinando desde antes.



Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron el 15 de septiembre de 2026 en el Registro Civil de San Isidro. El 12 de octubre, apenas 27 días después, ella anunció la ruptura en Instagram. Desde entonces, los detalles de lo que pasaba puertas adentro del clan siguen saliendo a la luz, y este enfrentamiento con Evangelina Salazar es uno de los más contundentes.