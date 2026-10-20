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Martes, 20 octubre 2026
Argentina
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Buenos Aires
CLASE MEDIA EN LA MIRA

CABA puso en marcha un nuevo plan de facilidades para deudas de ABL y patentes

Quienes tengan deudas de estos impuestos en la Ciudad de Buenos Aires podrán cancelarlas al contado con 100% de condonación de intereses, o en hasta 12 cuotas con 50 % de condonación y sin interés de financiación.

CABA puso en marcha un nuevo plan de facilidades para deudas de ABL y patentes
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Vía Revista Qué


Quienes tengan deudas por ABL o patentes en la Ciudad de Buenos Aires podrán cancelarlas al contado con 100% de condonación de intereses, o en hasta 12 cuotas con 50 % de condonación y sin interés de financiación.

La medida que implementó la Ciudad, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día. Siempre me van a encontrar del lado de la clase media que se esfuerza, trabaja y quiere salir adelante”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. 
 
El plan de facilidades alcanza a deudas vencidas antes del 1° de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa y por hasta $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto. El tope se calcula sobre la deuda original, sin contar los intereses.
 

Los contribuyentes podrán elegir entre dos modalidades, ambas con pago por débito automático:

- Pago al contado: condonación del 100% de los intereses resarcitorios.
- Hasta 12 cuotas: condonación del 50% de los intereses resarcitorios y sin interés de financiación.

Cómo adherirse

El trámite es simple y se realiza 100% online desde el Portal del Contribuyente de AGIP:

- Ingresar al Portal del Contribuyente desde www.agip.gob.ar y elegir “Planes de Facilidades”.
- Seleccionar el impuesto.
- Revisar la deuda, elegir la modalidad de pago y validar los datos.
- Informar el CBU de la cuenta desde la que se debitarán los pagos.
- Para completar la adhesión es necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.
 
 

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Buenos Aires

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