CABA puso en marcha un nuevo plan de facilidades para deudas de ABL y patentes

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La Tecla
Redacción
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ALIVIO FISCAL PARA LA CLASE MEDIA PORTEÑA En la Ciudad de Buenos Aires seguimos impulsando medidas para apoyar a aquellos vecinos que quieren ponerse al día con sus impuestos. A partir de mañana, jueves 15 de octubre, entra en vigencia un nuevo plan de facilidades de pago para deudas de ABL y Patentes. ✅ 100% de quita de intereses para quienes paguen al contado. ✅ 50% de quita para quienes elijan hacerlo en hasta 12 cuotas, sin intereses de financiación. ✅ Alcanza a deudas de hasta $5.940.000 y el plazo para adherirse vence el 31/12/2026. ✅ El plan es sólo para deudas en instancia administrativa y vencidas al 01/10/2026. ✅ Trámite 100% digital a través de @AGIP_BA. Más información en https://t.co/IfKIfigwtF— Gustavo Arengo (@GustavoArengo) October 14, 2026