BTS en La Plata: horarios, qué se puede llevar y cómo funcionan las ARMY Bomb

Los siete integrantes de BTS, RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook, llegaron este lunes por la tarde a la Argentina. El grupo surcoreano aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ingresó por la terminal de vuelos privados (FBO) y fue trasladado en colectivo hasta el sector de migraciones. Un operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con motos de escolta, acompañó el convoy de camionetas hasta los hoteles.



Las imágenes de la llegada los mostraron con un estilo relajado y cámaras en mano, listos para ultimar los detalles de lo que será su debut en el país. Los recitales se realizarán el miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre, todos a las 20, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, como parte de la gira BTS World Tour “ARIRANG”.



Horarios confirmados para cada fecha

10 a 14: registro e ingreso VIP (Puerta 8, calles 21 y 530) y venta de merchandising. Una vez hecho el check-in, no se podrá salir y volver a entrar. Quienes lleguen después de las 14 pierden la experiencia VIP.

registro e ingreso VIP (Puerta 8, calles 21 y 530) y venta de merchandising. Una vez hecho el check-in, no se podrá salir y volver a entrar. Quienes lleguen después de las 14 pierden la experiencia VIP. 15.45: prueba de sonido.

prueba de sonido. 16.30: apertura de puertas generales.

apertura de puertas generales. 18.30: presentación de un DJ local.

presentación de un DJ local. 20: inicio del espectáculo.

La organización advirtió que los horarios pueden modificarse sin previo aviso y recomendó seguir las comunicaciones oficiales. Además, aclaró que solo tendrá validez la numeración oficial para el ingreso.





La iluminación del público: las ARMY Bomb



En los conciertos de BTS los fanáticos utilizan las luces oficiales conocidas como ARMY Bomb (el lightstick oficial del grupo), que se sincronizan de forma inalámbrica con el espectáculo del escenario.



Las ARMY Bomb se conectan mediante un sistema inalámbrico controlado por la producción del concierto. De esta manera, el público completo se transforma en una gran pantalla de colores, creando olas, degradados y figuras que cambian al ritmo de las canciones. Los asistentes pueden configurarlas antes del show (por ejemplo, dejándolas en luz blanca fija para la previa) y luego se sincronizan automáticamente con las canciones en vivo.



Esta gira marca el regreso del grupo completo a los escenarios después de que sus integrantes concluyeran sus proyectos individuales y el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Las tres funciones están agotadas; la del 21 se sumó por la alta demanda. El show del sábado 24, además, se transmitirá en vivo en cines de distintos países de Sudamérica.



La llegada de BTS convierte a La Plata en una de las paradas centrales del tramo latinoamericano de la gira, que ya pasó por Bogotá, Lima y Santiago de Chile antes de continuar hacia São Paulo. Se estima que los tres recitales reunirán a más de 150 mil personas y generarán un fuerte impacto turístico en la ciudad.







Qué se puede llevar y qué no al Estadio Único

Quienes asistan deberán pasar controles de seguridad. En general, están permitidas las mochilas pequeñas, cámaras fotográficas con lente fijo y binoculares. En cambio, está prohibido el ingreso con bebidas y alimentos de cualquier tipo, cámaras con lentes desmontables, fuegos artificiales, conservadoras, skates, monopatines y vehículos personales motorizados.

En recitales anteriores en el mismo estadio también se restringieron botellas, paraguas, equipos de mate, encendedores, drones, perfumes, desodorantes, aerosoles, bengalas, elementos punzocortantes, reposeras, sillas y banderas con palo. Por eso se recomienda no dar por hecho que se aceptarán power banks o botellas vacías sin confirmar las instrucciones específicas de la producción para estos shows.

