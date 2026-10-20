ARBA estira los vencimientos y posterga pagos de impuestos hasta noviembre
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) prorrogó hasta el 12 de noviembre varios vencimientos impositivos y cuotas de planes de regularización de deudas. La medida alcanza al Inmobiliario Rural, el componente complementario del tributo y la cuota 9 de Patentes, en medio de una seguidilla de feriados y jornadas no laborables.
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La Provincia de Buenos Aires dispuso una prórroga de vencimientos impositivos que originalmente operaban entre el 9 y el 11 de noviembre. La medida fue oficializada mediante la Resolución Normativa N° 21/2026 de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), publicada este martes en el Boletín Oficial, y extiende los plazos de pago hasta el 12 de noviembre.
La decisión alcanza a la cuota 4 del componente básico del Impuesto Inmobiliario correspondiente a la Planta Rural y al componente complementario del mismo tributo, ambos del ejercicio fiscal 2026. También comprende la cuota 9 del Impuesto a los Automotores, correspondiente a vehículos automotores.
El organismo que conduce Cristian Girard justificó la decisión en la sucesión de feriados y jornadas no laborables previstos para noviembre. El Gobierno nacional estableció el 9 de noviembre como feriado nacional y el 11 como feriado en la provincia de Buenos Aires, con motivo de la visita del papa León XIV. A su vez, el Banco Central dispuso un feriado bancario para el 10 de noviembre en todo el país, mientras que el 6 se celebra el Día del Trabajador Bancario.
Qué otros vencimientos se postergan
La resolución también extiende hasta el 12 de noviembre la presentación de declaraciones juradas correspondientes a determinados regímenes de información. Entre ellos, se encuentra el régimen de Transacciones Electrónicas con Tarjetas de Compras, correspondiente a octubre de 2026, y el régimen de información del Adicional Puertos, correspondiente a septiembre.
Además, ARBA modificó el calendario de vencimientos de noviembre para las declaraciones juradas y los pagos que deben efectuar los agentes de recaudación de los tributos provinciales, de acuerdo con el anexo de la resolución.
La prórroga incluye, asimismo, los anticipos y las cuotas de los regímenes de regularización de deudas vigentes que tengan vencimiento los días 9, 10 y 11 de noviembre. En todos esos casos, el nuevo plazo será el 12 de noviembre.
La normativa entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Según los fundamentos de la resolución, el objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante las alteraciones del calendario bancario y administrativo.