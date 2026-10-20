Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2026 ES OFICIAL

ARBA estira los vencimientos y posterga pagos de impuestos hasta noviembre

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) prorrogó hasta el 12 de noviembre varios vencimientos impositivos y cuotas de planes de regularización de deudas. La medida alcanza al Inmobiliario Rural, el componente complementario del tributo y la cuota 9 de Patentes, en medio de una seguidilla de feriados y jornadas no laborables.

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