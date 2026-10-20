El nuevo round entre Teresa y Eduardo Constantini

Teresa Costantini volvió a poner sobre la mesa el conflicto que mantiene con su exmarido, el empresario Eduardo Costantini, y esta vez el escenario es el Jardín de Paz. En un posteo de Instagram titulado “El jardín no tiene paz”, la directora, actriz y productora aseguró que recibió, a través de un tercero, un pedido concreto: que retirara del cementerio los restos de sus padres, Susana López Naguil y Carlos Correa Ávila.



“Quiero que saques a tus padres de Jardín de Paz. Así nomás”, habría sido el mensaje, según su relato. Cuando el intermediario pidió una explicación, la respuesta que le atribuye a Eduardo fue “falta de espacio”. El planteo, escribió, “nos dejó tambaleando a toda la familia”.



En el texto, Teresa reconstruyó la historia compartida. Recordó que su padre le consiguió a Eduardo su primer trabajo cuando se casaron y aportó parte del dinero (junto a su hermana y su abuela) para el primer departamento. También contó que Costantini visitó a su madre meses antes de su muerte y la acompañó hasta el Jardín de Paz. Allí descansan juntos sus padres y los exsuegros (María Carolina Malbrán y Vicente C. Costantini), en un espacio que ella define como “familia, una tribu que se multiplica” y cuyo origen “no se borra ni se olvida. Se honra”.



Su cierre fue contundente: “Ahí están. Ahí se van a quedar”.

