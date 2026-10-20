Volver | La Tecla Municipios 20 de octubre de 2026 FLORENCIO VARELA

Municipio peronista cambia el destino de un subsidio y arriba le ponen otros $50 millones

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense autorizó una ampliación de $50 millones para comprar maquinaria vial destinada a reparar caminos rurales de Florencio Varela. El subsidio original, de $36 millones, había sido otorgado en 2023 para construir una sala de extracción de miel, una obra que no pudo concretarse.

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