Municipio peronista cambia el destino de un subsidio y arriba le ponen otros $50 millones
El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense autorizó una ampliación de $50 millones para comprar maquinaria vial destinada a reparar caminos rurales de Florencio Varela. El subsidio original, de $36 millones, había sido otorgado en 2023 para construir una sala de extracción de miel, una obra que no pudo concretarse.
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El Gobierno de Axel Kicillof autorizó un nuevo desembolso de $50 millones para la Municipalidad de Florencio Varela, con el objetivo de financiar la compra de maquinaria destinada a reparar y mejorar caminos rurales. La medida implica modificar el destino de un subsidio de $36 millones otorgado en 2023 para construir una sala de extracción de miel, un proyecto que finalmente no pudo concretarse.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 321 del Ministerio de Desarrollo Agrario, publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense. La normativa aprueba una adenda al convenio original y establece que los aportes provinciales para la adquisición de una minicargadora y un rodillo pata de cabra alcanzarán un total de $86 millones.
Según los considerandos de la resolución, el municipio solicitó cambiar el objeto del subsidio debido a la imposibilidad de ejecutar la obra prevista inicialmente. A partir de ese pedido, la cartera que conduce Javier Rodríguez avaló la reformulación del proyecto y dispuso una nueva asistencia económica de $50 millones.
La comuna deberá afrontar las diferencias de costos que pudieran surgir de la adquisición de los equipos. Además, la Dirección de Vialidad bonaerense evaluó la nueva propuesta y consideró que presentaba razonabilidad técnica, aunque formuló observaciones que el municipio se comprometió a atender durante la ejecución.
Uno de los puntos que aparece en el expediente es la advertencia de la Fiscalía de Estado sobre la necesidad de reforzar los controles para evitar perjuicios a las arcas públicas. En ese sentido, se estableció que el desembolso de los nuevos fondos quedará supeditado a que la Municipalidad de Florencio Varela acredite la sustanciación del procedimiento de adquisición de la maquinaria.
La resolución también fija una prórroga de 120 días para la realización del nuevo proyecto y obliga al municipio a rendir cuentas documentadas ante el Honorable Tribunal de Cuentas, de acuerdo con los plazos y procedimientos correspondientes. Asimismo, deberá comunicar la medida al Concejo Deliberante local.
De esta manera, el subsidio originalmente destinado a infraestructura vinculada con la actividad apícola cambia de finalidad y pasa a financiar equipamiento vial. La reformulación eleva a $86 millones el monto total previsto para la iniciativa, mientras que el cumplimiento de los requisitos administrativos y la rendición de los fondos quedarán sujetos a los controles establecidos por la Provincia.