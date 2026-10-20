Llegó la última delegación del Vaticano

Una segunda y última delegación del Vaticano llegó a la Argentina para cerrar los detalles operativos, ceremoniales y de seguridad de la histórica visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La comitiva arribó en un vuelo al Aeroparque Jorge Newbery y se desplaza bajo un operativo de la Policía Federal Argentina que incluye controles de explosivos y evaluación de trayectos.



Los enviados de la Santa Sede recorren y revisan locaciones clave en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la Nunciatura Apostólica, la Casa Rosada, el Congreso de la Nación y la cárcel de Devoto, y avanzan en la planificación de traslados hacia Córdoba y Luján. Las reuniones de coordinación se realizan con autoridades eclesiásticas y gubernamentales.



Aunque el viaje se mantiene formalmente en agenda y genera optimismo, la confirmación definitiva sigue sujeta a la evolución médica de León XIV. El pontífice fue operado en Roma para la extracción de un tumor en el pulmón derecho y se encuentra en recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico. Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, mañana celebrará la audiencia general. El domingo rezó el Ángelus desde la ventana del Palacio y saludó a unas 15 mil personas congregadas en la Plaza de San Pedro. Aún no se sabe si realizará su habitual recorrido en el papamóvil.