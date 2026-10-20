Apps
Martes, 20 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
LO QUE SE VIENE

Llegó la última delegación del Vaticano

Una segunda misión de la Santa Sede arribó al país para ultimar aspectos operativos, ceremoniales y de seguridad del viaje programado del 8 al 11 de noviembre. La confirmación definitiva sigue pendiente de la evolución de la salud del pontífice, operado recientemente en Roma

Llegó la última delegación del Vaticano
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Una segunda y última delegación del Vaticano llegó a la Argentina para cerrar los detalles operativos, ceremoniales y de seguridad de la histórica visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La comitiva arribó en un vuelo al Aeroparque Jorge Newbery y se desplaza bajo un operativo de la Policía Federal Argentina que incluye controles de explosivos y evaluación de trayectos.

Los enviados de la Santa Sede recorren y revisan locaciones clave en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la Nunciatura Apostólica, la Casa Rosada, el Congreso de la Nación y la cárcel de Devoto, y avanzan en la planificación de traslados hacia Córdoba y Luján. Las reuniones de coordinación se realizan con autoridades eclesiásticas y gubernamentales.

Aunque el viaje se mantiene formalmente en agenda y genera optimismo, la confirmación definitiva sigue sujeta a la evolución médica de León XIV. El pontífice fue operado en Roma para la extracción de un tumor en el pulmón derecho y se encuentra en recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico. Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, mañana celebrará la audiencia general. El domingo rezó el Ángelus desde la ventana del Palacio y saludó a unas 15 mil personas congregadas en la Plaza de San Pedro. Aún no se sabe si realizará su habitual recorrido en el papamóvil.

 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

RECORTES

La motosierra llega al Remediar y crece la preocupación por el acceso a medicamentos

La nueva lista nacional excluye antibióticos, anticonceptivos y remedios para enfermedades crónicas. Las provincias deberán afrontar una mayor presión para cubrir las necesidades de sus sistemas de salud.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Diputados: Atanasof y un panorama preocupante por las apuestas online

Milei y el PRO siguen sin cerrar un acuerdo y el macrismo analiza alternativas para 2027

El Gobierno abre retiros voluntarios para estatales y ofrece compensaciones de hasta 25 sueldos

Satélites detectan señales oceánicas que anticipan un impacto extremo en el clima

Arrancó la gran final de los Juegos Bonaerenses y Kicillof disparó contra Milei

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET