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Detuvieron al principal sospechoso en la desaparición de la docente Nancy Godoy

El fiscal Javier Mosquera ordenó el apresamiento de Ernesto Ezequiel Bordón tras su declaración. En un allanamiento en su vivienda secuestraron cuatro cuchillos y dos prendas con manchas rojizas que serán analizadas en el Instituto Médico Forense.

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Continúa la búsqueda de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años que desapareció en el departamento de Esquina, Corrientes. La mujer, directora suplente de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, salió de su casa el 6 de octubre rumbo al establecimiento y no volvió a tener contacto con su familia desde la noche del 7.

En las últimas horas, la investigación sumó un avance significativo: el fiscal Javier Mosquera ordenó la detención formal de Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural vinculado a la causa, por el delito de falso testimonio. La medida se tomó después de su declaración ante la Justicia y, por el momento, no implica una imputación directa por la desaparición de la maestra.

Durante un allanamiento en la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos fueron remitidos al Instituto Médico Forense de Corrientes capital para determinar si las manchas corresponden a sangre y, en caso afirmativo, establecer el grupo y factor sanguíneo para eventuales cotejos genéticos.

Según la reconstrucción judicial, Godoy llegó a la escuela. Fue trasladada hasta el casco de la estancia El Curupí y desde allí continuó el recorrido a caballo, en un trayecto de unas dos horas que habría realizado acompañada por otra mujer. Una vecina, Rosa Leguizamón, declaró que la vio el 9 de octubre cerca de las 14, cuando presuntamente salió del establecimiento a buscar agua. La familia cuestionó esa versión y pidió que quienes tuvieron contacto con la docente aporten precisiones.

La alarma se activó el 14 de octubre, cuando un trabajador rural encontró las luces de la escuela encendidas y nadie respondió. Al día siguiente se confirmó que Godoy no estaba en el lugar. La escuela estaba cerrada y sin signos de desorden, aunque faltan su teléfono celular, su bolso y una bolsa transparente que había llevado.

La Policía de Corrientes mantiene el operativo de búsqueda con unos 90 efectivos, drones, perros y caballos en una zona de bañados, maleza y escasa conectividad. El fiscal general César Sotelo dispuso que se incorpore al caso la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 3 de Capital, María Andrea González. La investigación espera ahora los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados mientras continúan los rastrillajes.

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