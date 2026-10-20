Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Ignacio González

Las pendientes legislativos de los gobernadores del sur antes de cerrar el año

Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Claudio Vidal buscan cerrar el año con la aprobación de proyectos fundamentales para sus gestiones, antes de un año electoral

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