Las pendientes legislativos de los gobernadores del sur antes de cerrar el año

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A pocos meses de las elecciones provinciales de 2027, los gobiernos de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz atraviesan una etapa decisiva. Con el período ordinario de sesiones cerca de su cierre, los oficialismos buscan avanzar con iniciativas que consideran centrales para el desarrollo de sus distritos, desde inversiones energéticas y obras viales hasta reformas regulatorias y proyectos productivos. Sin embargo, el calendario electoral empieza a pesar sobre una agenda que no siempre encuentra el camino despejado en las legislaturas.
Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Claudio Vidal ya aparecen con la posibilidad de competir por otro mandato, mientras que Alberto Weretilneck también suena para buscar la reelección, aunque todavía no confirmó una decisión. Para los cuatro, el desafío pasa por llegar a 2027 con una estructura política consolidada, pero también con resultados que les permitan defender lo realizado y mostrar qué proyectos pudieron concretar durante sus gestiones.
En ese escenario, los meses que restan adquieren un valor particular. Las iniciativas que consigan avanzar pueden convertirse en parte del balance que cada gobernador presente ante el electorado, mientras que los proyectos demorados corren el riesgo de quedar atrapados entre las negociaciones políticas y el inicio de la campaña. No se trata solamente de sumar leyes, sino de sostener políticas públicas, atraer inversiones y darle continuidad a los planes que cada mandatario considera prioritarios.
La energía funciona como uno de los denominadores comunes. Vaca Muerta, los proyectos de gas natural licuado, los oleoductos y la minería aparecen entre las principales oportunidades para ampliar la actividad económica y generar recursos. En Neuquén, Figueroa apuesta a sostener el crecimiento hidrocarburífero y avanzar con cambios regulatorios para diversificar la matriz productiva. En Río Negro, Weretilneck busca posicionar a la provincia como una salida para las exportaciones de gas, mientras impulsa inversiones y obras vinculadas con esa actividad. Chubut también busca ampliar su perfil productivo, con incentivos fiscales para las PyMEs y la construcción, además de iniciativas relacionadas con la infraestructura y el turismo. En Santa Cruz, Vidal necesita avanzar con herramientas que permitan financiar obras y reactivar la economía provincial.
Las rutas y los corredores productivos ocupan otro lugar central. Los acuerdos con empresas del sector energético para financiar obras viales, junto con los proyectos de conectividad e infraestructura, forman parte de una estrategia que busca acompañar las inversiones y mejorar la logística. El desafío es que esos anuncios se traduzcan en trabajos concretos y tengan impacto sobre las economías locales, en un contexto en el que las provincias también deben atender demandas sociales y sostener servicios públicos.
La relación con la Casa Rosada incide en el armado de las agendas provinciales. El vínculo con Javier Milei abre canales de negociación en torno a inversiones, energía, obras y recursos, aunque cada gobernador administra esa relación de acuerdo con sus propios intereses. Los mandatarios buscan instalar sus prioridades en la discusión nacional y defender márgenes de decisión propios, en una relación que puede facilitar acuerdos, pero también obliga a sostener reclamos cuando las respuestas de Nación no coinciden con las necesidades de cada distrito.
Pero el margen para avanzar no depende solamente de las oportunidades económicas ni de los acuerdos con el Gobierno nacional. Las legislaturas son una pieza clave para convertir las prioridades de los Ejecutivos en normas concretas. En Neuquén, algunos proyectos regulatorios todavía requieren discusión y consensos; en Chubut, la última sesión de octubre dejó avances institucionales, aunque también expuso cruces políticos y terminó sin quórum. Río Negro enfrenta sus propias tensiones internas, mientras que en Santa Cruz las diferencias entre bloques frenaron iniciativas como el endeudamiento por hasta 600 millones de dólares y mantienen abierto el debate sobre las reglas electorales para 2027.
La cercanía de las elecciones agrega presión sobre ese escenario. A medida que se acerquen las definiciones, los bloques deberán repartir su atención entre el tratamiento de proyectos, la discusión presupuestaria y los armados partidarios. Para Figueroa, Torres, Vidal y Weretilneck, la posibilidad de buscar otro mandato estará atravesada por el balance de sus gestiones y el poder demostrar los apoyos que han sido recolectados en sus distintas legislaturas. Los trofeos y derrotas de los últimos meses son fundamentales para la próxima campaña.
Neuquén Un código de minería que se estiró y unas elecciones que se ven cerca
Rolando Figueroa busca sostener el lugar de Neuquén como uno de los principales motores energéticos del país, con una agenda que combina inversiones en Vaca Muerta, obras de infraestructura y cambios regulatorios para sumar recursos y acompañar el crecimiento de la provincia. En el horizonte aparece también 2027, un año en el que el gobernador buscará renovar su mandato y en el que pesará el balance que pueda mostrar de su gestión.
El desarrollo del gas natural licuado, la continuidad de la producción no convencional y la discusión sobre el destino de las regalías forman parte de esa estrategia. El desafío para el Gobierno es mantener el ritmo de la actividad hidrocarburífera y conseguir que ese movimiento tenga un impacto cada vez mayor en la economía neuquina, una de las principales cartas que Figueroa puede poner sobre la mesa de cara a una eventual reelección.
Uno de los temas que todavía espera avanzar en la Legislatura es el nuevo Código de Procedimiento Minero, impulsado por el Ejecutivo. La iniciativa busca actualizar las reglas de una actividad que Figueroa considera central para diversificar la matriz productiva, aunque su tratamiento quedó atravesado por diferencias políticas y planteos de sectores vinculados con la minería. La propuesta de crear una comisión especial para revisar el texto abre una instancia de debate que podría prolongarse durante los próximos meses.
En paralelo, la Provincia busca avanzar con obras viales a partir de acuerdos con empresas del sector energético. El esquema de adelanto de regalías prevé hasta 177 millones de dólares para intervenir 158 kilómetros de las rutas provinciales 8, 51 y 7, corredores importantes para la actividad productiva. A eso se suman el Camino de la Fe, con un recorrido de más de 650 kilómetros, y otras iniciativas vinculadas con la incorporación de tecnología al sistema sanitario.
De acá a 2027, cada iniciativa que consiga avanzar formará parte del balance con el que el gobernador buscará defender su gestión y armar su campaña de reelección. Todo depende de que siga manteniendo su capacidad de negociación.
Santa cruz La búsqueda de un Código Electoral y el traspié en el financiamiento
Claudio Vidal enfrenta un escenario legislativo más complejo por la necesidad de reunir apoyos más allá de su propio espacio. Dos de los temas que concentran la discusión son la definición de las reglas electorales para 2027 y la búsqueda de herramientas de financiamiento para afrontar las necesidades de la provincia.
La derogación de la Ley de Lemas en 2024 dejó pendiente la construcción de un nuevo esquema electoral. Con la normativa transitoria vencida a fines de 2025, la Legislatura analiza distintas iniciativas para establecer reglas permanentes. Aunque hay diferencias sobre el diseño del sistema, los proyectos coinciden en eliminar los lemas y avanzar con la Boleta Única, con dos alternativas sobre la mesa: un solo instrumento para todas las categorías o una boleta diferente para cada cargo.
El debate va más allá del mecanismo de votación. Algunas propuestas incluyen la implementación de las PASO provinciales, la paridad de género, la regulación del uso de inteligencia artificial en las campañas, la Ficha Limpia y la obligatoriedad de los debates electorales. También hay diferencias sobre la posibilidad de prohibir las listas colectoras y establecer que los comicios provinciales y municipales se realicen en una misma fecha. Sin embargo, las disputas entre los bloques y la falta de quórum en la Comisión de Asuntos Constitucionales frenaron el tratamiento y mantienen abierta la discusión sobre las reglas que regirán en 2027.
Otro frente abierto es la Ley de Financiamiento Estratégico, que habilitaría al Ejecutivo a buscar endeudamiento por hasta 600 millones de dólares. La propuesta no consiguió la mayoría especial necesaria.
También continúan en discusión iniciativas relacionadas con la ampliación de ejidos municipales, entre ellas la de El Chaltén, y proyectos vinculados con Los Álamos, Península Magallanes y la salud mental. La variedad de temas refleja las necesidades de una provincia que busca reactivar obras y fortalecer sus servicios, pero que debe resolver primero las dificultades para construir mayorías parlamentarias.
Con la reelección en el horizonte, Vidal necesita destrabar una reforma que será clave.
Chubut El desafío de poner temas en la agenda de una Legislatura picante
Ignacio Torres llega al tramo final del año con una agenda que combina desarrollo productivo, infraestructura y reformas institucionales. La sesión legislativa del 15 de octubre dejó avances en varias de esas áreas, pero también expuso fuertes cruces políticos y terminó sin quórum.
La Legislatura aprobó un acuerdo con el Banco Mundial que permitirá recibir 500.000 dólares no reembolsables para obras de prevención y mitigación de emergencias. Los recursos estarán destinados, entre otros objetivos, a reducir riesgos de derrumbes en Comodoro Rivadavia y prevenir incendios forestales en la cordillera.
En materia judicial, los diputados aprobaron una reforma que limita a un año la actuación de los jueces de refuerzo, establece restricciones salariales y obliga al Superior Tribunal de Justicia a impulsar la creación de un juzgado permanente si persiste la sobrecarga de trabajo. En la misma sesión, la Legislatura declaró inadmisible el pedido de inicio de juicio político contra el presidente del máximo tribunal provincial, Javier Raidan.
Otro avance fue el de Petrominera. La Legislatura aprobó la designación de Irene Carrizo como presidenta de la empresa estatal, propuesta por el Ejecutivo, y también avaló el nombramiento de José Andrés Bahamonde como síndico.
En paralelo, el Gobierno busca impulsar la actividad económica con herramientas fiscales para atraer inversiones y generar empleo. Entre ellas se encuentran el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a las PyMEs que realicen inversiones productivas, y un esquema de alivio fiscal para la construcción de viviendas. Las iniciativas contemplan exenciones de Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos, con beneficios que buscan facilitar nuevos proyectos y promover la incorporación de trabajadores locales.
Estas medidas se suman a una agenda con incentivos turísticos, el desarrollo de la Zona Franca de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el proyecto de un astillero y de cara a 2027, el desafío será mostrar avances concretos y sostener acuerdos políticos en una Legislatura donde las diferencias siguen condicionando el ritmo de las iniciativas.
Rio Negro El impulso de proyectos energéticos y una batería de cambios estatales
Weretilneck busca consolidar el perfil energético de Río Negro y aprovechar las inversiones vinculadas con la exportación de gas. Uno de los ejes de la agenda legislativa es el proyecto de gas natural licuado impulsado por Southern Energy y el desarrollo del gasoducto San Matías Pipeline, que apunta a habilitar exportaciones desde la costa provincial. A esa estrategia se suma el convenio con Oldelval, que destina fondos a la reparación de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores importantes para la actividad productiva.
La agenda del oficialismo también apunta a atraer inversiones y actualizar las reglas de distintos sectores. En ese marco, impulsó la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con beneficios fiscales para las PyMEs que desarrollen proyectos productivos. Además, avanzó con la creación del Ente Regulador de Servicios de la Provincia de Río Negro (ERSeC), destinado a unificar el control de las tarifas y la prestación de los servicios de electricidad, agua y cloacas.
En el plano estatal, la Legislatura aprobó el pase a planta permanente de unos 4.200 trabajadores contratados, principalmente de las áreas de Salud y Educación, y la libre elección de obra social para los empleados públicos, que elimina la obligatoriedad de permanecer en el IPROSS. También forman parte de la agenda iniciativas vinculadas con la digitalización sanitaria, la modernización laboral y las compensaciones a los municipios.
El desarrollo minero, con proyectos como Calcatreu, completa una agenda que busca ampliar la matriz productiva y generar nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, el Gobierno también enfrenta tensiones políticas, en particular por la relación entre Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti, en un escenario donde las diferencias internas pueden condicionar el avance de algunas iniciativas.
Una de las últimas controversias que se viene dando es la constitucionalidad del sistema de asistencia biometrico que el Ejecutivo provincial está intentando de implementar en distintos sectores, como el de la Salud. Todavía ese tema sigue girando en distintas dependencias legales del Estado.
El futuro político de Weretilneck todavía no está definido , queda ver si es él quién siga al mando de la provincia del Alto Valle de la patagonia Argentina.