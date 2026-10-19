Hazaña deportiva en Dolores: Argentina gritó la victoria sudamericana en backyard ultra

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El partido bonaerense de Dolores fue protagonista de un acontecimiento deportivo de alcance internacional: la clasificación de la Argentina en el primer puesto en Sudamérica y con chances de clasificar al Campeonato Mundial de Backyard Ultra por Equipos Nacionales.
Dolores fue la sede argentina de esta competición de resistencia, una de las más exigentes de esta disciplina, que se desarrolló de manera simultánea en distintos países y reunió a representantes de 72 naciones.
La elección de Dolores como sede permitió que la ciudad formara parte de un desafío deportivo de prestigio internacional, en el que cada equipo nacional compite a partir del rendimiento de sus corredores.
En esta edición, el equipo argentino alcanzó las 51 vueltas, equivalentes a unos 342 kilómetros y 51 horas de carrera, y sumó 545 puntos. Con este resultado, Argentina finalizó en el primer puesto de Sudamérica, en una actuación histórica para el ultramaratón nacional.
La clasificación mundial definitiva quedará sujeta a la finalización de las competencias que continúan desarrollándose en otros países pero, por supuesto, haber quedado en primer lugar en el subcontinente le da más chances al team argentino.
El equipo nacional estuvo integrado por 15 corredores, entre los cuales hubo dos representantes de Dolores, que formaron parte de esta experiencia deportiva internacional, superando los récords dolorenses de la especialidad. Además, Cristian Bartolochini se consagró campeón argentino y tendrá la posibilidad de representar al país en Estados Unidos.
La marca alcanzada también estableció un nuevo récord argentino de backyard ultra y se convirtió en la carrera de mayor duración registrada en el país, según los datos informados por la organización.
La realización de un campeonato de estas características representa una oportunidad para proyectar a Dolores en el escenario deportivo nacional e internacional, recibir a atletas vinculados a una disciplina en crecimiento y demostrar la capacidad de la ciudad para albergar eventos que convocan la atención de la comunidad deportiva de distintos puntos del mundo.