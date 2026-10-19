Volver | La Tecla Nacionales 19 de octubre de 2026 TAJANTE

Milei negó que la gente no llegue a fin de mes, cruzó a los “kukas” y a Kicillof

En Neuquén, el Presidente defendió el superávit fiscal, cuestionó a quienes reclaman una devaluación y sostuvo que las críticas sobre la situación económica no se corresponden con los indicadores. Además, criticó el no ingreso al RIGI por parte del gobernador bonaerense

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