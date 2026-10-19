Milei negó que la gente no llegue a fin de mes, cruzó a los “kukas” y a Kicillof
En Neuquén, el Presidente defendió el superávit fiscal, cuestionó a quienes reclaman una devaluación y sostuvo que las críticas sobre la situación económica no se corresponden con los indicadores. Además, criticó el no ingreso al RIGI por parte del gobernador bonaerense
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Javier Milei aprovechó la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en Neuquén, para defender su gestión económica y profundizar sus críticas a la oposición. Con un discurso que combinó la reivindicación de los principales indicadores de su Gobierno con ataques al kirchnerismo y periodistas críticos, el Presidente también dejó un mensaje electoral de cara a 2027.
Uno de los momento con mayor tensión fue cuando el presidente recordó que hay economistas que aseguran que la gente no llega a fin de mes. A partir de eso, Milei cuestionó esa expresión y planteó: “Si se quedan sin plata al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”. Luego insistió: “La frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa”. De esa manera, rechazó las críticas sobre la pérdida del poder adquisitivo y buscó contraponerlas con su visión sobre la evolución de la economía.
El mandatario también apuntó contra el kirchnerismo al defender el equilibrio de las cuentas públicas. “Los kukas le decían a Macri que el cemento no se come y ahora cambiaron y dicen que el superávit no se come”, afirmó. En la misma línea, cuestionó los planteos sobre una recuperación económica desigual y sostuvo: “Antes no se crecía directamente”.
El Presidente también rechazó las propuestas de devaluación como mecanismo para mejorar la competitividad. “La devaluación es una propuesta cortoplacista que lo único que deja en el mediano y largo plazo es una ciudadanía más empobrecida”, sostuvo. En cambio, planteó que la salida pasa por reducir impuestos y regulaciones, mejorar la infraestructura y bajar los costos internos. Además, advirtió a quienes apuestan a una suba del dólar: “Los que apostaron contra el peso, ya perdieron mucha plata. Y van a seguir perdiendo”.
En otro tramo, Milei apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof al cuestionar a las provincias que no adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Presidente defendió el esquema como una herramienta para atraer capitales y cuestionó que algunos distritos se opongan a sus condiciones y luego reclamen por la falta de inversiones.
La discusión política también apareció al referirse al escenario electoral del año próximo.“Van a tener que elegir entre el partido del Estado, el partido colectivista en todas sus versiones, versus el modelo de la libertad”, afirmó. Y agregó: “Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás. Confío en que los argentinos van a votar para adelante y vamos a salir adelante”.