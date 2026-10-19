Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2026 HASTA AHÍ

Conflicto docente: hubo acuerdo, pero varios gremios van al paro y hay uno que duda

El gobierno de Kicillof logró que tres de los principales sindicatos aceptaran la oferta salarial, pero la FEB responderá mañana y los disidentes del SUTEBA y la AMPBA harán huelga para expresar su disconformidad.

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