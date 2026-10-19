Conflicto docente: hubo acuerdo, pero varios gremios van al paro y hay uno que duda
El gobierno de Kicillof logró que tres de los principales sindicatos aceptaran la oferta salarial, pero la FEB responderá mañana y los disidentes del SUTEBA y la AMPBA harán huelga para expresar su disconformidad.
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El gobierno de Axel Kicillof logró que la mayoría de los sindicatos que forman parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaran su propuesta de aumento salarial de un 6% en dos tramos, pero uno de los gremios más importantes se tomará hasta mañana para responder y agrupaciones “combativas” y disidentes harán paro mañana, el miércoles y el jueves para expresar su rechazo a la oferta.
La Provincia se sentó a la mesa de paritarias con el FUDB y presentó su propuesta de un nuevo incremento salarial escalonado, con un 3% de aumento este mes y un 3% el mes que viene, calculados sobre la base del sueldo de septiembre.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), el de mayor peso en cantidad de afiliados, aceptó el esquema, así como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).
Pero la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que le sigue al SUTEBA en cantidad de adherentes, definirá mañana, a través de asambleas, si acepta el acuerdo propuesto, y la Lista Multicolor que domina varias seccionales del SUTEBA irá a la huelga para protestar por la “paritaria de miseria” esta semana y también la próxima.
Asimismo, la recientemente creada Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA), de perfil combativo y no incluida en la mesa de paritarias, rechazó la oferta del gobierno y anunció una huelga para mañana martes.
La Multicolor irá al paro este miércoles y hará una movilización “con constancia gremial” el jueves. Además, concretará dos jornadas más de protesta la semana que viene, incluyendo un nuevo paro.
Esta facción “rebelde” del SUTEBA es minoritaria, pero controla cuatro seccionales, incluyendo la de mayor cantidad de afiliados: La Matanza. Allí y en Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz, la mayoría de las escuelas podrían permanecer cerradas por la medida de fuerza.