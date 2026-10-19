Petrecca y Fiorini respaldaron a Sarmiento tras la suspensión por parte de Aprevide

Cuidar a @CASarmientoOf es cuidar a Junín. Lo ocurrido en el partido contra River tiene que esclarecerse. Pero lo que no podemos aceptar es que la culpa recaiga sobre Sarmiento sin que antes se investigue a fondo qué pasó y qué responsabilidad tuvo cada uno de los actores involucrados. Si hubo entradas apócrifas, hay que determinar quién las emitió y cómo llegaron a circular. Y si el operativo de seguridad fue desbordado y no pudo garantizar el control de los accesos, la Provincia también debe dar explicaciones sobre su planificación y ejecución. También es importante destacar la actitud de los hinchas de Sarmiento, que en su gran mayoría acompañaron al equipo con responsabilidad, compromiso y respeto. Ese comportamiento merece ser reconocido y no puede quedar opacado por los incidentes ocurridos. Por eso, acompañamos la presentación de Sarmiento ante la Justicia y el trabajo que está realizando para reunir imágenes, documentación y testimonios que permitan reconstruir lo sucedido y solicitar que se revise la sanción impuesta al club. Sarmiento merece que se escuche su posición, que se analicen todas las pruebas y que se adopte una decisión justa. No se trata de pedir privilegios ni de desconocer los hechos, sino de que las responsabilidades se determinen con seriedad y que las sanciones alcancen a quienes efectivamente les corresponda. Porque Sarmiento no es solamente una institución deportiva. Es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro orgullo. Su presencia en Primera División posiciona a Junín en todo el país, genera turismo, trabajo y movimiento económico para nuestros comercios y emprendedores. Cuando juega Sarmiento, se mueve Junín. Por eso, lo que afecta al club también afecta a toda nuestra comunidad.