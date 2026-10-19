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Petrecca y Fiorini respaldaron a Sarmiento tras la suspensión por parte de Aprevide

El intendente de Junín y el senador del PRO se expresaron en sus cuentas de X pidiendo que se esclarezcan los hechos ocurridos en el Estado Eva Perón que terminó con una dura sanción para Sarmiento.

Petrecca y Fiorini respaldaron a Sarmiento tras la suspensión por parte de Aprevide
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La sanción que recibió Sarmiento de Junín tras los incidentes registrados en el partido frente a River Plate generó el pronunciamiento de dos referentes políticos de la ciudad. El senador provincial Pablo Petrecca y el intendente Juan Fiorini expresaron su respaldo al club y reclamaron que se investigue a fondo lo sucedido antes de atribuir responsabilidades.

A través de un mensaje publicado en la red social X, ambos funcionarios defendieron a la institución y cuestionaron que las consecuencias recaigan exclusivamente sobre el equipo juninense sin que se esclarezca la participación de cada uno de los actores involucrados. “Cuidar a Sarmiento es cuidar a Junín”, afirmaron.

En ese sentido, plantearon la necesidad de determinar si hubo entradas apócrifas y establecer quiénes las emitieron y cómo llegaron a circular. Además, apuntaron contra el operativo de seguridad y consideraron que la Provincia también debe brindar explicaciones si los controles de acceso fueron desbordados y no lograron garantizar el normal desarrollo del encuentro.

 
Petrecca y Fiorini también destacaron el comportamiento de la mayoría de los hinchas de Sarmiento, a quienes describieron como responsables y respetuosos durante el acompañamiento al equipo. Al mismo tiempo, manifestaron su apoyo a la presentación judicial impulsada por el club y al relevamiento de imágenes, documentos y testimonios para reconstruir los hechos y solicitar una revisión de la sanción.

“Sarmiento merece que se escuche su posición, que se analicen todas las pruebas y que se adopte una decisión justa”, sostuvieron. Los funcionarios aclararon que el planteo no busca desconocer los incidentes ni obtener privilegios, sino que las responsabilidades se determinen con seriedad y las sanciones alcancen a quienes corresponda.

 
Por último, remarcaron el peso que tiene el club para la comunidad juninense, tanto desde lo deportivo como en términos económicos y sociales. Señalaron que la participación de Sarmiento en Primera División contribuye a posicionar a la ciudad a nivel nacional y genera movimiento para el turismo, el empleo, los comercios y los emprendedores locales. “Cuando juega Sarmiento, se mueve Junín”, concluyeron.
 

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