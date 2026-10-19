Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2026 CUENTAS PROVINCIALES

Kicillof cierra el Presupuesto 2027 con la caja apretada y la obra pública como problema

El Ejecutivo bonaerense termina de cerrar sus números mientras reclama fondos a Nación y analiza modificaciones impositivas. La gestión busca sostener la inversión sin aumentar la presión sobre sectores medios y bajos.

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