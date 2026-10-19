¿Y el apoyo? Trump quiere disolver el comité donde la Argentina reclama por Malvinas

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La señal de apoyo de Donald Trump hacia la Argentina en la cuestión Malvinas (o, al menos, lo que el gobierno de Javier Milei interpretó como una señal de apoyo) quedó relativizada una vez más hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos pidió la eliminación del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el espacio en el que nuestro país sostiene su reclamo formal por la usurpación del archipiélago.
La Casa Blanca cuestionó la existencia del Comité basada en que representa un gasto excesivo, y pidió aplicar la proverbial motosierra para reducir el costo operativo de la ONU.
Los representantes norteamericanos argumentaron que el cuerpo ya no tiene razón de ser, porque muchísimos países ya dejaron de ser colonias y se incorporaron formalmente como países al organismo internacional.
Sin embargo, allí se tratan aún reclamos territoriales que siguen vigentes, entre ellos el que mantiene la Argentina por la ocupación de las Malvinas por parte del Reino Unido.
Hay 17 territorios en disputa cuyo seguimiento realiza el Comité de Descolonización. De ellos, 10 están ocupados por el mismo país que usurpó las islas argentinas.