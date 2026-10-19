Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2026 REVÉS

¿Y el apoyo? Trump quiere disolver el comité donde la Argentina reclama por Malvinas

La Casa Blanca pidió eliminar el área como parte de un esfuerzo para reducir el gasto en la ONU.

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