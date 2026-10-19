Apps
Lunes, 19 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
REVÉS

¿Y el apoyo? Trump quiere disolver el comité donde la Argentina reclama por Malvinas

La Casa Blanca pidió eliminar el área como parte de un esfuerzo para reducir el gasto en la ONU.

¿Y el apoyo? Trump quiere disolver el comité donde la Argentina reclama por Malvinas
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La señal de apoyo de Donald Trump hacia la Argentina en la cuestión Malvinas (o, al menos, lo que el gobierno de Javier Milei interpretó como una señal de apoyo) quedó relativizada una vez más hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos pidió la eliminación del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el espacio en el que nuestro país sostiene su reclamo formal por la usurpación del archipiélago.

La Casa Blanca cuestionó la existencia del Comité basada en que representa un gasto excesivo, y pidió aplicar la proverbial motosierra para reducir el costo operativo de la ONU.

Los representantes norteamericanos argumentaron que el cuerpo ya no tiene razón de ser, porque muchísimos países ya dejaron de ser colonias y se incorporaron formalmente como países al organismo internacional.

Sin embargo, allí se tratan aún reclamos territoriales que siguen vigentes, entre ellos el que mantiene la Argentina por la ocupación de las Malvinas por parte del Reino Unido.

Hay 17 territorios en disputa cuyo seguimiento realiza el Comité de Descolonización. De ellos, 10 están ocupados por el mismo país que usurpó las islas argentinas.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

HASTA AHÍ

Conflicto docente: hubo acuerdo, pero varios gremios van al paro y hay uno que duda

El gobierno de Kicillof logró que tres de los principales sindicatos aceptaran la oferta salarial, pero la FEB responderá mañana y los disidentes del SUTEBA y la AMPBA harán huelga para expresar su disconformidad.

NOTICIAS MÁS VISTAS

La motosierra reparte cargos: ANSES, el botín que LLA disputa para conquistar PBA

Diputados: Atanasof y un panorama preocupante por las apuestas online

Provincia insiste con las PASO y denuncia penalmente a Milei y Caputo por el Fondo Hídrico

Kicillof abre el paraguas: nace un nuevo comité y se apuran contrataciones

Milei y el PRO siguen sin cerrar un acuerdo y el macrismo analiza alternativas para 2027

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET