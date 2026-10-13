Juicio por Maradona: comienzan los alegatos

La Tecla
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El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (noviembre de 2020) entró este martes 13 de octubre en una de sus jornadas clave en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Después de casi seis meses de audiencias, llegó el turno de los alegatos finales de las querellas de dos de los hijos menores del Diez: Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, y Félix Linfante, abogado de Jana. Cada uno contaba con hasta dos horas para exponer.
La semana pasada, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren habían ratificado su teoría del caso. Pidieron 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 años para la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y 8 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, los tres por homicidio simple con dolo eventual. Por homicidio culposo solicitaron 5 años para el psicólogo Carlos Díaz y 4 años cada uno para el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni. Al médico clínico Pedro Di Spagna lo consideraron el único que “hizo todo bien” y pidieron su absolución.
En la audiencia de este martes, Baudry abrió recordando que Dieguito Fernando tenía 7 años cuando murió su padre y que, además de su rol legal, participa en su crianza junto a Verónica Ojeda. El letrado subrayó la necesidad de dar respuestas tanto al niño como al resto de los argentinos y apuntó con dureza al equipo médico
El cronograma sigue el miércoles con los alegatos de Fernando Burlando (por Dalma y Gianinna) y Pablo Jurado (por las hermanas de Maradona). Las defensas de los imputados están previstas para el 20, 21 y 22 de octubre.
El proceso, que acumula más de 40 audiencias y decenas de testimonios y mensajes de WhatsApp incorporados como prueba, se acerca a su definición tras años de idas y vueltas judiciales.