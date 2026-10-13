Juicio por Maradona: comienzan los alegatos

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (noviembre de 2020) entró este martes 13 de octubre en una de sus jornadas clave en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Después de casi seis meses de audiencias, llegó el turno de los alegatos finales de las querellas de dos de los hijos menores del Diez: Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, y Félix Linfante, abogado de Jana. Cada uno contaba con hasta dos horas para exponer.



La semana pasada, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren habían ratificado su teoría del caso. Pidieron 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 años para la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y 8 años para la psiquiatra Agustina Cosachov, los tres por homicidio simple con dolo eventual. Por homicidio culposo solicitaron 5 años para el psicólogo Carlos Díaz y 4 años cada uno para el enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni. Al médico clínico Pedro Di Spagna lo consideraron el único que “hizo todo bien” y pidieron su absolución.



En la audiencia de este martes, Baudry abrió recordando que Dieguito Fernando tenía 7 años cuando murió su padre y que, además de su rol legal, participa en su crianza junto a Verónica Ojeda. El letrado subrayó la necesidad de dar respuestas tanto al niño como al resto de los argentinos y apuntó con dureza al equipo médico



El cronograma sigue el miércoles con los alegatos de Fernando Burlando (por Dalma y Gianinna) y Pablo Jurado (por las hermanas de Maradona). Las defensas de los imputados están previstas para el 20, 21 y 22 de octubre.

El proceso, que acumula más de 40 audiencias y decenas de testimonios y mensajes de WhatsApp incorporados como prueba, se acerca a su definición tras años de idas y vueltas judiciales.