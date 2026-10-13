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TRAGICO

Mónica Guido se encuentra en grave estado

La actriz y exvedette de 64 años lleva tres semanas hospitalizada por un cuadro delicado vinculado a enfermedades crónicas. Además, recibe morfina y antibióticos

Mónica Guido se encuentra en grave estado
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La situación de Mónica Guido genera preocupación en el ambiente artístico. La figura popular de la televisión de los 80 y 90 permanece internada desde hace tres semanas en el Hospital Fernández, en el tercer piso, sedada y bajo un tratamiento intensivo.

Según lo informado en LAM, padece desde hace más de 15 años una enfermedad mixta del tejido conectivo, acompañada de un severo síndrome de Raynaud y fibromialgia. Los dolores intensos que le provocan estas afecciones llevaron a los médicos a suministrarle morfina. Además recibe antibióticos por vía intravenosa por infecciones asociadas. Un problema óseo en la rodilla izquierda agrava su estado: ya antes de la internación se movilizaba en silla de ruedas de forma habitual.

En los últimos meses había pasado por el Fernández y el Rivadavia.Guido alcanzó gran popularidad en los 90 trabajando con Jorge Porcel, Guillermo Francella, Emilio Disi y Berugo Carámbula. Formó parte de ciclos como Las gatitas y ratones de Porcel, Brigada Cola y Buenos vecinos. Su última aparición televisiva fue en 2005 en Casados con hijos. También fue tapa de Playboy.

En los últimos años se había alejado de las cámaras. En 2014 había contado que sufría dolencias físicas que le impedían tareas cotidianas y que atravesaba dificultades económicas. Desde entonces mantuvo un perfil bajo. El equipo médico continúa tratando de estabilizar su cuadro. Por el momento no hay precisiones sobre plazos de recuperación ni fecha de alta. Su entorno más cercano sigue de cerca la evolución.

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