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Ciberataque deja sin frío a cientos de supermercados en Francia

Piratas informáticos tomaron el control del software que regula la temperatura de las heladeras y congeladores de unas 400 tiendas de grandes cadenas francesas. Los equipos se calentaron hasta los 50°C y se echaron a perder alimentos por un valor estimado en millones de euros. La Justicia abrió una investigación

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Cientos de supermercados de Francia fueron blanco de un ciberataque que afectó sus sistemas de refrigeración y provocó la pérdida de alimentos frescos y congelados valuados en millones de euros. Los atacantes lograron controlar el software de la empresa danesa Danfoss, que permite gestionar a distancia la temperatura de los equipos.

Según una de las cadenas afectadas, los piratas informáticos obligaron a algunas unidades a calentarse hasta los 50°C durante la noche del domingo al lunes. Normalmente, los congeladores realizan un breve descongelamiento nocturno, pero en este caso se les ordenó mantenerse calientes. Danfoss indicó que los equipos comprometidos eran modelos antiguos cuyo software de seguridad no podía actualizarse.

Entre las cadenas afectadas figuran Coopérative U (más de 100 supermercados), Intermarché y Netto (180 tiendas), además de Carrefour, Monoprix y E.Leclerc. En total se estima que unas 400 tiendas resultaron dañadas de las aproximadamente 15.000 que hay en el país. Intermarché informó que sus refrigeradores alcanzaron los 50°C durante seis horas y que desechó todos los alimentos afectados. Otras cadenas retiraron de la venta los productos cuyo estado no podían garantizar.

La fiscalía de París abrió una investigación por ciberdelincuencia y calificó el hecho de “ciberataque a gran escala”. El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, condenó el ataque y advirtió que “convertir los alimentos en un arma ya es una realidad”. Los responsables de las cadenas pidieron una investigación y señalaron que atacar equipos esenciales para el suministro de alimentos es “inaceptable”.

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