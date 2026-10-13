Volver | La Tecla Nacionales 13 de octubre de 2026 REVISTA QUé

Jorge Macri abrió la puerta a no desdoblar las elecciones porteñas

El jefe de Gobierno consideró probable que CABA vote el mismo día que la Nación. También anticipó que las negociaciones por las alianzas comenzarán en marzo.

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