Jorge Macri abrió la puerta a no desdoblar las elecciones porteñas

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, evalúa que las elecciones legislativas de 2027 en la Ciudad de Buenos Aires se realicen el mismo día que los comicios nacionales. Aunque la decisión todavía no está tomada, el mandatario reconoció que esa posibilidad está en análisis y recordó que en 2023 el distrito votó en simultáneo con la Nación.
“Es probable que sea al mismo tiempo”, sostuvo en declaraciones radiales. De todos modos, aclaró que la definición dependerá de una decisión del Ejecutivo que deberá ser enviada a la Legislatura y remarcó la necesidad de dialogar con las distintas fuerzas políticas.
En paralelo, Macri se refirió a una eventual alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en territorio porteño. Señaló que las conversaciones formales sobre los acuerdos electorales comenzarían en marzo del año próximo y reconoció que, si bien es un tema recurrente, todavía falta para llegar a una definición. “Estoy muy enfocado en la gestión”, afirmó.
Sobre la posible suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el jefe de Gobierno planteó que las reglas electorales no deberían discutirse en función de los comicios inmediatos. Su postura se suma al debate sobre el calendario y las condiciones en las que se desarrollarán las elecciones del próximo año.
Por otra parte, destacó la coordinación con el Gobierno nacional para trasladar a los detenidos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz. Macri calificó el operativo como el cumplimiento de un compromiso histórico y anticipó que, una vez desocupado el establecimiento, la Legislatura debatirá un proyecto para combinar espacios públicos y comunitarios con desarrollo inmobiliario.