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DECLARACIONES

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega

La modelo y conductora confirmó el fin de la relación de seis años a través de un comunicado en redes. El matrimonio se había formalizado el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro. Ortega no se pronunció

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Julieta Prandi sorprendió al confirmar anoche, a través de sus redes sociales, su separación de Emanuel Ortega. La decisión llega apenas 27 días después de que la pareja contrajera matrimonio por civil, el 15 de septiembre, en una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro.

En el comunicado, la modelo y conductora de 45 años escribió: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”.

Agregó: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar”.

La relación había comenzado en 2020, en plena pandemia, después de que el cantante le enviara un mensaje por Instagram. Tras varios años de convivencia, formalizaron el vínculo en septiembre con una ceremonia de bajo perfil a la que asistieron familiares y amigos cercanos, entre ellos Palito Ortega.

Hasta el momento, Emanuel Ortega no realizó declaraciones públicas sobre la ruptura. La noticia generó versiones en el ambiente del espectáculo, aunque Prandi no brindó detalles concretos sobre los motivos.

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