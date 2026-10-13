Arrestan a Selma Blair tras un altercado en un vuelo de Los Ángeles

La actriz estadounidense Selma Blair fue arrestada el domingo por la noche en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York luego de un incidente a bordo de un vuelo de Delta Air Lines proveniente de Los Ángeles. Según la Policía de la Autoridad Portuaria, se recibió un llamado por un pasajero “físicamente abusivo”. Dos tripulantes de cabina resultaron heridos, uno de ellos mordido y otro con cortes, y uno fue trasladado a un hospital.



Blair, conocida por películas como Legalmente Rubia, Juegos Sexuales y Hellboy, padece esclerosis múltiple. Su representante declaró: “Selma experimentó una emergencia médica que derivó en la conducta que se le atribuye. Después del aterrizaje recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable”.



Las autoridades la detuvieron al aterrizar y la trasladaron a un hospital para evaluación. Posteriormente fue imputada por cargos de agresión de segundo grado, que incluyen haber pateado a un oficial de policía mientras era colocada en una camilla y a una enfermera en el hospital. Se declaró no culpable y fue liberada bajo una fianza de 20.000 dólares. También enfrentaría cargos federales relacionados con lo ocurrido en el avión. Un portavoz de Delta recordó la política de “tolerancia cero” ante comportamientos indisciplinados o ilegales.



Blair tiene una audiencia fijada para el 19 de enero. El episodio se produce en un contexto en el que la actriz ha hablado públicamente de su condición de salud y de episodios previos relacionados con su medicación.