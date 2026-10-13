Nació Kimi, el segundo hijo de Jésica Cirio

Jésica Cirio se convirtió en madre por segunda vez. Según informó Ángel de Brito, la modelo y exconductora de la Peña de Morfi dio a luz el domingo 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi, de la Ciudad de Buenos Aires, mediante cesárea. El recién nacido, un varón que pesó 3 kilos, se llama Kimi.



El padre es Nicolás Trombino, empresario del rubro alimenticio (supermercados mayoristas y frigoríficos) que mantiene un perfil bajo. La relación se hizo pública en 2025 y el embarazo se conoció en abril de este año. Cirio ya es madre de Chloé, fruto de su anterior vínculo con el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.



El nacimiento ocurre mientras Cirio enfrenta una causa judicial. Está imputada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el expediente que investiga a Insaurralde. La Justicia rechazó un pedido de nulidad de su defensa y validó como prueba videos en los que se la ve con fajos de dólares en una propiedad. Los fiscales también analizan transferencias al exterior, discrepancias entre ingresos declarados y gastos, y posibles cobros vinculados al exfuncionario.



Además, tras un allanamiento en el departamento que comparte con Trombino se secuestraron armas y estupefacientes; ese tramo fue derivado a la justicia federal porteña. Durante el embarazo, Cirio optó por un bajo perfil y se alejó de las redes sociales.