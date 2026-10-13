Murió RJ Mitte, el actor que encarnó al hijo de Walter White en Breaking Bad

RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, habría fallecido a los 34 años en Brownsville, Texas, según la información difundida en las últimas horas. El actor también desarrolló una importante labor en favor de las personas con discapacidad.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, señalaron sus representantes en un comunicado citado en la información original.

Mitte alcanzó la fama por su participación en Breaking Bad, la exitosa ficción emitida entre 2008 y 2013. Allí interpretó al hijo de Walter White, el personaje encarnado por Bryan Cranston, un profesor de química que comienza a fabricar metanfetamina tras recibir un diagnóstico de cáncer.

Al igual que su personaje, el actor tenía parálisis cerebral, una condición que le habían diagnosticado durante la infancia. Su trabajo en la serie contribuyó a visibilizar la representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.

La producción tuvo un amplio reconocimiento internacional: recibió 58 nominaciones a los premios Emmy en horario estelar y obtuvo 16 estatuillas, incluidos dos galardones a Mejor Serie Dramática.

Su compromiso con la inclusión

Más allá de su carrera artística, Mitte participó en iniciativas destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad y generar conciencia sobre las barreras que enfrentan en distintos ámbitos de la sociedad.

Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, organizaciones vinculadas con la atención y el bienestar de personas con distintas necesidades de salud. También presidió The Mitte Foundation, dedicada a impulsar proyectos filantrópicos y comunitarios.



Su propia experiencia con la parálisis cerebral tuvo un papel importante en ese compromiso, que sostuvo a través de entrevistas, actividades públicas y colaboraciones con distintas instituciones.



Su carrera después de Breaking Bad



Tras el éxito de la serie, Mitte continuó trabajando en cine y televisión. En 2021 protagonizó Triumph, un drama en el que interpretó a un estudiante de secundaria con parálisis cerebral que buscaba convertirse en luchador.



Entre sus trabajos posteriores se encuentran Love Me Dead (2024), junto a Dove Cameron, y Westhampton (2025), en la que compartió elenco con Finn Wittrock.



También participó en producciones televisivas como Switched at Birth, Now Apocalypse y The Guardians of Justice (Will Save You!). Además, prestó su voz para un personaje de HCBS Final Rule: The Animated Series, una producción animada vinculada con los servicios comunitarios para personas con discapacidades intelectuales.



Su papel en Breaking Bad fue el punto de partida de una trayectoria que combinó la actuación con el activismo por una mayor inclusión social.



Según la información difundida, sus representantes pidieron respeto por la privacidad de la familia. No se dieron a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias del supuesto fallecimiento.