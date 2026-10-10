Un terremoto sacudió Panamá, provocó evacuaciones y activó una alerta por tsunami
Un fuerte sismo sacudió el sur de Panamá este viernes y generó evacuaciones preventivas, daños en edificios y preocupación en varios países del Pacífico. El movimiento fue revisado por los organismos sismológicos y llegó a activar una alerta por posible tsunami, que luego fue levantada.
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Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el centro-sur de Panamá este viernes 9 de octubre y provocó evacuaciones preventivas en distintos edificios, además de activar alertas por la posibilidad de un tsunami en las costas del océano Pacífico. El movimiento también se sintió en otras zonas del país y generó preocupación en distintos puntos de América Central y Sudamérica.
Según los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en el centro-sur panameño. La magnitud fue objeto de revisiones durante las primeras horas posteriores al sismo, lo que explica las diferencias entre las cifras difundidas inicialmente por distintos medios.
La intensidad del movimiento llevó a numerosas personas a abandonar edificios en Ciudad de Panamá como medida preventiva. También se reportaron daños en construcciones, desprendimientos de objetos y afectaciones en algunas localidades de las provincias centrales, mientras las autoridades iniciaron tareas para evaluar las consecuencias del temblor.
Alerta por tsunami y monitoreo regional
Tras el terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió un aviso ante la posibilidad de variaciones peligrosas del nivel del mar. La advertencia alcanzó a zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.
Sin embargo, el organismo estadounidense informó posteriormente que la amenaza de tsunami había pasado y que ya no había alertas, advertencias ni vigilancia vigentes por ese fenómeno asociadas al sismo. La evolución del episodio quedó bajo seguimiento de las autoridades de cada país.
Réplicas y evaluación de daños
El terremoto fue seguido por nuevas sacudidas, algunas de magnitud considerable, que mantuvieron la preocupación entre los habitantes. Los equipos de emergencia y protección civil comenzaron a relevar posibles daños estructurales y a monitorear las zonas consideradas más vulnerables.
Por el momento, la información difundida es preliminar y el alcance total de los daños todavía está sujeto a evaluación. El episodio volvió a poner en foco la capacidad de respuesta ante eventos sísmicos de gran magnitud en una región expuesta a la actividad tectónica.