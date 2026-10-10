Volver | La Tecla Nacionales 10 de octubre de 2026 INTERNACIONAL

Un terremoto sacudió Panamá, provocó evacuaciones y activó una alerta por tsunami

Un fuerte sismo sacudió el sur de Panamá este viernes y generó evacuaciones preventivas, daños en edificios y preocupación en varios países del Pacífico. El movimiento fue revisado por los organismos sismológicos y llegó a activar una alerta por posible tsunami, que luego fue levantada.

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