ABSA: Kicillof minimizó una denuncia y LLA dijo que “contesta con insultos”
En el último paso del gobernador por Carlos Casares le recordaron a Kicillof una denuncia realizada por el mal funcionamiento de ABSA. El Gobernador cuestionó al gobierno nacional y desde el bloque de senadores en la Legislatura salieron al cruce.
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La última visita del gobernador Axel Kicillof a Carlos Casares desató una nueva polémica por la respuesta del mandatario a una denuncia por falta de obra pública en el distrito. Durante una visita a la localidad, el mandatario provincial salió al cruce de la denuncia presentada por dirigentes libertarios contra Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y funcionarios de la Provincia, con una fuerte crítica al espacio que responde al presidente Javier Milei.
“Me decís que alguien de La Libertad Avanza está reclamando obra pública. Decime de nuevo: ¿una denuncia porque no hay obra pública? Esta gente no tiene cara”, disparó Kicillof cuando fue consultado por el planteo judicial de los referentes opositores.
La reacción del Gobernador no tardó en generar una respuesta de los senadores bonaerenses de LLA, que le reclamaron que se concentre en resolver los problemas del servicio y deje de responsabilizar a otros por las deficiencias de la gestión provincial.
El conflicto se originó a partir de los inconvenientes en el suministro de agua potable en Carlos Casares, donde los cortes prolongados y la baja presión obligaron al municipio a desplegar un operativo de emergencia con camiones cisterna para abastecer a centros de salud, instituciones y barrios afectados.
Desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza cuestionaron las declaraciones del mandatario provincial y sostuvieron que la discusión política no puede utilizarse para esquivar las responsabilidades de la administración bonaerense.
“Mientras el gobernador Kicillof sigue culpando al gobierno nacional, desligándose de su responsabilidad, los vecinos de toda la Provincia siguen sufriendo el abandono hace muchos años”, manifestó el jefe de la bancada libertaria en el Senado bonaerense, Carlos Curestis.
En esa línea, el legislador sostuvo que el caso de Carlos Casares expone la falta de respuestas ante los problemas cotidianos de los bonaerenses. “La situación que denuncia la senadora Analía Balaudo en relación a la falta de respuestas en el servicio de ABSA en Carlos Casares, demuestra una vez más que los bonaerenses tienen que tener menos excusas y más soluciones a sus problemas”, agregó.
Por su parte, Balaudo detalló el alcance de la crisis hídrica y justificó la presentación judicial realizada contra la empresa provincial.
“En Carlos Casares hubo baja presión, cortes prolongados y una emergencia que obligó a recurrir a camiones cisterna para abastecer a centros de salud, instituciones y barrios. Presentamos una denuncia penal y acudimos a la Defensoría porque necesitamos que se investigue lo ocurrido y que los responsables den explicaciones”, afirmó.
En tanto, el senador Gonzalo Cabezas también apuntó contra el oficialismo bonaerense y cuestionó la falta de respuestas ante los reclamos por los servicios públicos. “Como siempre, como pasó en todas las gobernaciones de tinte peronista o en cualquiera de sus expresiones, no se hacen cargo absolutamente de nada. Son un constante camino de excusas y la gente queda en el medio”, expresó.
Un reclamo que apunta a las 95 localidades donde opera ABSA
Más allá de la situación puntual de Carlos Casares, los legisladores libertarios advirtieron que los inconvenientes en el suministro y la presión del agua no se limitan a ese distrito, sino que se repiten en otras localidades alcanzadas por el servicio de ABSA.
En ese marco, recordaron que el bloque presentó un pedido de informes para que el Gobierno bonaerense detalle el estado de las obras de infraestructura de la empresa, las causas técnicas detrás de los cortes y la baja presión, las medidas de contingencia previstas y las inversiones realizadas durante los últimos cinco años.
El planteo comprende a las 95 localidades bonaerenses en las que presta servicios la compañía provincial y busca obtener precisiones sobre las intervenciones realizadas y las respuestas previstas ante los problemas de abastecimiento.
Balaudo volvió a cargar contra Kicillof y remarcó que la responsabilidad por el funcionamiento de ABSA recae sobre la administración bonaerense.
“ABSA es una responsabilidad provincial, el gobernador no puede -porque es ridículo- decir que la culpa es de otro. Gobierna hace siete años, es responsable directo de la decadencia de la Provincia. Cada funcionario es responsable de gestionar su jurisdicción”, sostuvo.
Finalmente, la senadora cuestionó el tono de la respuesta del mandatario y lo acusó de intentar trasladar las responsabilidades a otros niveles del Estado.
“El comportamiento de Kicillof es de un mediocre que quiere echar la culpa a otro de las necedades que cometen, sometiendo al pueblo a la mayor de las humillaciones”, concluyó.