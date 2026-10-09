Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2026 RESPUESTA Y RÉPLICA

ABSA: Kicillof minimizó una denuncia y LLA dijo que “contesta con insultos”

En el último paso del gobernador por Carlos Casares le recordaron a Kicillof una denuncia realizada por el mal funcionamiento de ABSA. El Gobernador cuestionó al gobierno nacional y desde el bloque de senadores en la Legislatura salieron al cruce.

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