Kylie Jenner debutará como actriz en una serie producida por Kim Kardashian

La empresaria y modelo, Kylie será la protagonista de Bachelorette Weekend, un thriller dramático que produce su hermana Kim para la plataforma.



El proyecto, creado por Lauren Oliver a partir de una novela aún inédita de Flora Collins, reconstruye una despedida de soltera que termina en un crimen.En la historia, la novia, interpretada por Jenner, aparece asesinada en la piscina y sus amigas más cercanas pasan a ser sospechosas.



El papel funciona como el eje de la serie: desde ese personaje se reconstruyen los hechos que llevaron al asesinato. Oliver, autora de Panic, Before I Fall y la trilogía Delirium, escribe la adaptación.



El libro fue desarrollado por su compañía, StoryGiants.Kardashian recibió el proyecto para producirlo y propuso a su hermana como protagonista. Ambas se sumaron. Jenner ya había hecho cameos en The Moment y en Ocean’s Eight. Esta sería la primera vez que interpreta un personaje, después de su aparición en el video Residue, del falso documental de Charli XCX.