Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2026 ALIVIO

La Justicia ordenó preservar los datos sobre las tierras rurales bonaerenses

A pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense, un juzgado de La Plata le dio cinco días al Gobierno nacional para informar hasta cuándo se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación de los antecedentes registrales de los últimos 15 años.

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