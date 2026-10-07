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Miércoles, 7 octubre 2026
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AL FIN

Zaira Nara y Jakob von Plessen se reconciliaron

Nora Colosimo confirmó que su hija retomó la relación con el padre de Malaika y Viggo, y contó que la modelo le dio autorización para hacerlo público.

Zaira Nara y Jakob von Plessen se reconciliaron
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Zaira Nara y Jakob von Plessen se reconciliaron después de cuatro años separados y decidieron volver a apostar por su relación.

La noticia fue confirmada por Nora Colosimo, mamá de la modelo, después de que trascendiera que la pareja había decidido darse una nueva oportunidad.Colosimo explicó que, antes de hablar, consultó directamente con su hija. “Yo fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo: ‘Mirá, mamá, sí, yo te autorizo’”, contó.

Además, destacó que entre Zaira y Jakob siempre hubo amor y respeto, incluso durante los años en que estuvieron separados, y celebró que hayan retomado el vínculo.La pareja tiene dos hijos en común, Malaika y Viggo, por quienes mantuvieron una relación cercana después de la separación.

Consultada sobre si ya volvieron a convivir, Nora prefirió no dar más detalles. El reencuentro llega tras cuatro años de distancia y abre un nuevo capítulo en la historia de ambos.

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