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Darío Cvitanich e Ivana Figueiras directo al altar

La pareja ya tiene fecha y avanza con una fiesta para entre 250 y 300 invitados en el Golf Club de Pacheco, a un año del inicio de su romance

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras directo al altar
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Darío Cvitanich e Ivana Figueiras dieron un nuevo paso y ya tienen fecha para casarse: el 20 de marzo de 2027.

La ceremonia se realizaría en el Golf Club de Pacheco, una zona cercana a donde vive la madre de Figueiras. La elección estaría ligada a esa cercanía familiar. Allí preparan un festejo numeroso, de entre 250 y 300 personas, para compartir el día con familiares y amigos. Por ahora no se conocen más detalles de la ceremonia ni la lista definitiva.

El romance se hizo público en agosto de 2025, después de la separación del exfutbolista de Chechu Bonelli. Desde entonces la relación atravesó una fuerte exposición mediática y también un distanciamiento en diciembre de ese año, que duró poco. Finalmente volvieron a apostar al vínculo.

En los últimos meses, Figueiras habló de su presente y dejó en claro que está feliz junto a Cvitanich. “Encontré un hombre increíble y bueno de verdad. Nada ni nadie me va a arruinar esto”, había asegurado en una entrevista. Con fecha, lugar y una primera cifra de invitados, la pareja ya avanza con la organización del casamiento.

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