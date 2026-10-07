Apps
Miércoles, 7 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
HERMOSO

Lali Espósito y Tini Stoessel se invitaron a sus casamientos

Las cantantes se incluyeron mutuamente en las listas de sus bodas, en un gesto que consolida el acercamiento que mostraron al compartir escenario en River

Lali Espósito y Tini Stoessel se invitaron a sus casamientos
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Lali Espósito y Tini Stoessel se invitaron a sus respectivos casamientos. Espósito figura entre los invitados a la boda de Stoessel con Rodrigo de Paul, prevista para el 19 de diciembre, y el gesto sería recíproco: ahora que retomaron el vínculo, ambas se habrían sumado a las celebraciones de la otra.

Ese acercamiento se hizo público el sábado 26 de septiembre, cuando Tini subió como invitada sorpresa al show de Lali en el estadio de River Plate, en el marco de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Fue la primera vez que compartieron escenario, después de años de distancia que alimentaron versiones entre sus seguidores.Interpretaron una versión de “Like a Virgin”, de Madonna, inspirada en la actuación que la cantante estadounidense hizo junto a Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003.

Espósito y Stoessel aparecieron vestidas de novia, en un guiño a sus casamientos. Luego se sumó Marilina Bertoldi, que replicó el beso de aquella presentación original. El gesto, que también remitió al “Chape Tour” de la gira “Disciplina” de Lali, fue recibido con gritos y aplausos.

Al cierre, Lali le dijo al público: “Fuerte ese grito, che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”. Stoessel tomó su mano y respondió: “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”. Espósito cerró con una frase que el estadio ovacionó: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

Después cantaron juntas “1Amor”, un tema de Tini.

La boda de Stoessel y De Paul sigue sumando nombres a la lista de invitados a medida que se acerca el 19 de diciembre. Entre ellos estaría Lali, en una invitación que, según se conoció en las últimas horas, es recíproca.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

Puerto La Plata: contratos millonarios y una terminal lejos de su potencial

El puerto que conduce Susana González volvió a quedar en el ojo de la tormenta por una serie de licitaciones privadas y contratos con cifras enormes. Mientras tanto, su producción deja mucho que desear. Seguridad, gastronomía y obra pública integran una trama de expedientes que abre una serie de interrogantes.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Los intendentes otra vez al filo de la ley

La Corte va por la autarquía judicial y llevará el proyecto de ley a la Cámara de Diputados

Senado: aprobaron la licencia de Montenegro y hubo cruces por el conflicto de FATE

Redoblan presión: los judiciales insisten con el llamado a paritarias

La Justicia acorrala a un intendente peronista: tiene que informar sobre trabajos en una ruta

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET