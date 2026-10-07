Lali Espósito y Tini Stoessel se invitaron a sus casamientos

Lali Espósito y Tini Stoessel se invitaron a sus respectivos casamientos. Espósito figura entre los invitados a la boda de Stoessel con Rodrigo de Paul, prevista para el 19 de diciembre, y el gesto sería recíproco: ahora que retomaron el vínculo, ambas se habrían sumado a las celebraciones de la otra.



Ese acercamiento se hizo público el sábado 26 de septiembre, cuando Tini subió como invitada sorpresa al show de Lali en el estadio de River Plate, en el marco de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”.



Fue la primera vez que compartieron escenario, después de años de distancia que alimentaron versiones entre sus seguidores.Interpretaron una versión de “Like a Virgin”, de Madonna, inspirada en la actuación que la cantante estadounidense hizo junto a Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003.



Espósito y Stoessel aparecieron vestidas de novia, en un guiño a sus casamientos. Luego se sumó Marilina Bertoldi, que replicó el beso de aquella presentación original. El gesto, que también remitió al “Chape Tour” de la gira “Disciplina” de Lali, fue recibido con gritos y aplausos.



Al cierre, Lali le dijo al público: “Fuerte ese grito, che. Y qué placer decir: ‘Bienvenida al demonio’. Tini con nosotros. Gracias a vos”. Stoessel tomó su mano y respondió: “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”. Espósito cerró con una frase que el estadio ovacionó: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.



Después cantaron juntas “1Amor”, un tema de Tini.



La boda de Stoessel y De Paul sigue sumando nombres a la lista de invitados a medida que se acerca el 19 de diciembre. Entre ellos estaría Lali, en una invitación que, según se conoció en las últimas horas, es recíproca.