Mirtha Legrand, invencible: le dieron el alta

La diva de los almuerzos estuvo internada durante casi tres semanas y logró superar el cuadro de neumopatía que la aquejaba. Desde el sanatorio informaron que ya puede volver a sus actividades, aunque seguirá en recuperación.
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Una buena noticia: la famosa actriz y conductora televisiva Mirtha Legrand, que permanecía internada desde hacía casi tres semanas por un cuadro de neumopatía, ya está de nuevo en su casa: recibió el alta médica y puede volver a trabajar.
La diva de los almuerzos, que tiene 99 años de edad, había sido internada en el Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre. Desde el primer momento su evolución fue positiva, según informaban los sucesivos partes médicos que se fueron dando a conocer.
Finalmente, hoy, el centro médico emitió un nuevo parte en el que, para sorpresa de todos, contaba que la conductora ya se había retirado en su auto particular, “en compañía de su familia”.
“A partir de ahora, continuará con su recuperación en su domicilio para volver a sus actividades”, precisa el parte.
“Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación”, concluye el breve texto firmado por el director médico del Mater Dei, Enrique Echagüe.
Su internación en ese sanatorio fue la segunda en poco tiempo, ya que el 7 de septiembre había sido hospitalizada por un cuadro gripal que evolucionó hacia una bronquitis.
En aquel momento su estadía en el centro de salud fue más breve, ya que le dieron el alta seis días después.