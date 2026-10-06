Volver | La Tecla Nacionales 6 de octubre de 2026 YA ESTÁ EN SU CASA

Mirtha Legrand, invencible: le dieron el alta

La diva de los almuerzos estuvo internada durante casi tres semanas y logró superar el cuadro de neumopatía que la aquejaba. Desde el sanatorio informaron que ya puede volver a sus actividades, aunque seguirá en recuperación.

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