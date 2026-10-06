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Karina y Santilli fueron al Norte para inaugurar una planta de litio

La hermana del Presidente y el jefe de los ministros encabezaron un acto en el Salar del Hombre Muerto. La planta producirá 100.000 toneladas por año.

Karina y Santilli fueron al Norte para inaugurar una planta de litio
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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe del gabinete de ministros, Diego Santilli, viajaron al norte del país, donde inauguraron una planta que producirá unas 23.000 toneladas anuales de derivados de litio.

Karina (hermana del presidente de la Nación, Javier Milei) y Santilli encabezaron el acto que dejó inaugurada la planta de POSCO Argentina, una empresa dedicada a extraer y procesar litio.

La planta es la segunda del proyecto Sal de Oro, y está ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna.

Acompañaron a los altos funcionarios nacionales los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil.

POSCO opera en la Argentina una planta productora de hidróxido de litio, y ahora se suma la Planta II, dedicada a generar carbonato de litio.

Karina Milei y el “Colo” Santilli firmaron un convenio para el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto Sal de Oro, que permitirán llevar la producción a unas 100.000 toneladas de productos de litio por año.

En el acto también participaron el vicejefe de gabinete de ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el embajador de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el presidente de POSCO Argentina, Park Hyeon, y el director de Operaciones Industriales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sergio Lew.
 

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