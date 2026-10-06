Volver | La Tecla Nacionales 6 de octubre de 2026 EN LA PUNA

Karina y Santilli fueron al Norte para inaugurar una planta de litio

La hermana del Presidente y el jefe de los ministros encabezaron un acto en el Salar del Hombre Muerto. La planta producirá 100.000 toneladas por año.

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