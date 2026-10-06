Mariel y una frase para bajar la interna: “Nos ponemos al servicio de la unidad”

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Con la Quinta de San Vicente como escenario el PJ Bonaerense reunió a dirigentes y militantes en un encuentro que tuvo como protagonistas a las mujeres del movimiento, pero que también dejó fuertes definiciones políticas de cara a lo que viene. El acto estuvo encabezado por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y estuvo acompañada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el intendente anfitrión, Nicolás Mantegazza y su par de Cañuelas, Marisa Fassi.
El acto estuvo atravesado por una reivindicación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dónde tanto Fernández como Kicillof volvieron a pedir por su libertad. También hubo críticas al gobierno de Javier Milei y un llamado a reconstruir al peronismo con la mira puesta en las elecciones de 2027.
Mariel Fernández fue una de las principales oradoras y aprovechó el encuentro para reivindicar el rol político de las mujeres peronistas. “La idea de este encuentro es que las mujeres nos podamos encontrar a discutir de política”, sostuvo, al remarcar que históricamente las mujeres quedaron relegadas de los espacios de decisión y vinculadas principalmente a las tareas de cuidado.
En ese sentido, cuestionó las políticas que plantean un Estado con menor presencia y aseguró que, cuando el Estado se retira, son las organizaciones comunitarias —y especialmente las mujeres— las que terminan absorbiendo las consecuencias.
“Las mujeres peronistas queremos ser la expresión política de ese trabajo y esa organización que sostienen cada crisis las redes comunitarias, la comunidad organizada a lo largo y a lo ancho de nuestro país”, afirmó.
La intendenta de Moreno también dejó un mensaje hacia adentro del PJ y llamó a trabajar por la unidad. “Nos ponemos al servicio de la unidad del peronismo”, expresó, para luego remarcar el objetivo de reconstruir un proyecto político que vuelva a interpelar a la sociedad.
Pero uno de los momentos más fuertes de su discurso llegó cuando se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner. Fernández vinculó la condena y el encarcelamiento de la expresidenta con su enfrentamiento con sectores de poder.
“Compañera Cristina, no hay casualidad que estés en la situación que estás. Porque, como decía, las mujeres incomodamos. Las mujeres incomodamos al poder real. Las mujeres enfrentamos al poder real”, lanzó.
Y fue todavía más contundente al reivindicar la figura de la expresidenta: “Tenemos una de las nuestras presa. Compañera Cristina, no está sola, los pájaros encerrados, igual cantan y está acompañada por esta bandada de gorriones, mujeres, hembras, que no vamos a descansar un minuto diciendo que Cristina es inocente y que queremos su libertad”.
Kicillof y la batalla de 2027
A su turno, el gobernador Axel Kicillof tomó la palabra y destacó el significado histórico de la Quinta de San Vicente, al tiempo que reivindicó el papel político que tuvo Eva Perón en la construcción del peronismo. “Evita no solo ayudó y fue protagonista para conquistar el voto femenino, sino que llenó la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y las cámaras nacionales de compañeras que representaban a las mujeres, sí, pero al movimiento y al pueblo argentino”, sostuvo.
Kicillof también advirtió sobre el escenario político internacional y apuntó contra la influencia de grandes poderes económicos y corporativos sobre las democracias.
“Pocas veces fue tan claro la incidencia y la intromisión que hacen en las democracias, en las elecciones”, señaló, en referencia a lo que definió como una disputa frente a “una derecha internacional” y grandes corporaciones.
En esa línea, planteó que el peronismo tiene por delante una tarea central: recuperar el Gobierno nacional. “La tarea que tenemos es que en 2027, en la Casa Rosada, vuelva a estar el peronismo y el campo popular. Esa es la tarea que tenemos”, afirmó.
El gobernador también puso el foco en el rol de las mujeres dentro de las luchas políticas y sociales. “Cuando hay crisis, recae y descarga especialmente sobre las compañeras”, sostuvo, aunque remarcó que su protagonismo no se limita a los momentos de crisis.
“También tiene que entenderse que lo mismo pasa cuando hay lucha, cuando hay movilización, cuando hay organización, cuando hay disputa, cuando hay que poner el cuerpo. Ahí están las mujeres”, aseguró.
Kicillof planteó además que el peronismo debe recuperar a quienes en su momento acompañaron a Milei como consecuencia del enojo y la decepción con la política tradicional. Según el gobernador, el desafío será transformar ese malestar en una nueva construcción política. “Lo que tenemos que conseguir nosotros es que esa bronca, ese enojo o esa decepción se conviertan en esperanza y en acción política, se conviertan en militancia y en organización”, afirmó.
En el cierre, volvió a cargar contra el rumbo del Gobierno nacional y aseguró que la provincia de Buenos Aires será el escenario central de la disputa política del próximo año. “El año que viene, la final del mundo, se juega en la República Argentina, y es ahí donde va a estar el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, con sus hombres y con sus mujeres dando la batalla”, sentenció.
Y dejó, finalmente, una nueva reivindicación de Cristina Kirchner: “Cristina es inocente, compañeros y compañeras. Necesitamos a todos, pero fundamentalmente a todas”.