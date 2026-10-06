Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2026 PJ BONAERENSE

Mariel y una frase para bajar la interna: “Nos ponemos al servicio de la unidad”

La intendenta de Moreno encabezó un Congreso de Mujeres del PJ Bonaerense en la Quinta de San Vicente. Junto a Kicillof, pidió por la libertad de Cristina y destacó el rol de las mujeres en política.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.