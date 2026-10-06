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La gran estafa avanza con una nueva secuela

Brad Pitt confirmó que el proyecto de Ocean’s 14 está en marcha y destacó el guion escrito por Clooney. Warner Bros. ya aprobó el presupuesto y el estudio negocia la dirección con David Leitch

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Brad Pitt confirmó que el proyecto de Ocean’s 14 está en marcha y destacó el guion escrito por Clooney. Warner Bros. ya aprobó el presupuesto y el estudio negocia la dirección con David Leitch, mientras se rueda en paralelo una precuela.

Además, Pitt dijo en una entrevista con Entertainment Tonight que el equipo está cerrando los detalles: “Lo estamos resolviendo ahora mismo. George escribió un guionazo brutal que realmente vale la pena para levantarse e ir a contar otra historia. Así que lo vamos a hacer”. También advirtió, en tono de broma, que las travesuras en el set “van a descontrolarse”.

La secuela busca reunir al elenco clásico de la franquicia: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Casey Affleck y Don Cheadle.

Por otra parte, Clooney ya había señalado que el estudio dio luz verde al presupuesto y que el siguiente paso es coordinar las agendas para empezar el rodaje.En paralelo, Bradley Cooper dirige una precuela con Margot Robbie.

David Leitch, responsable de Bullet Train y Deadpool 2, está en negociaciones para ponerse al frente de Ocean’s 14. Todavía no hay fecha de estreno confirmada.

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