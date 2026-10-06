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LA QUE FALTABA

Michael Douglas revela sus romances ocultos

En su libro de memorias One Helluva Ride, el actor contó sus verdades más íntimas y los vínculos afectivos junto a colegas muy famosas

Michael Douglas revela sus romances ocultos
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En sus memorias habla sobre sus parejas formales, las familias que armó y sobre mucho más.

De esta manera, Michael Douglas escribió que se enamoró “perdidamente” de Jeanne Tripplehorn, a pesar de una diferencia de edad de casi 20 años. “Estaba dispuesto a dejar oficialmente a mi esposa por Jeanne. Estaba loco por ella”, señaló sobre Diandra Luker.

El romance, según relató, se desarrolló durante la producción de Bajos instintos y se prolongó solo unos meses más. Después, cada uno siguió su camino. La recordó como “una actriz increíble y una mujer verdaderamente maravillosa”.

El thriller erótico, protagonizado también por Sharon Stone, generó en su momento especulaciones sobre una relación entre Douglas y Stone. El actor sostuvo que el interés público se concentró en esa pareja en pantalla y pasó por alto lo que ocurría fuera de cámara con Tripplehorn.

En el mismo libro, Douglas describió un romance secreto con Kathleen Turner, su coprotagonista en Tras la esmeralda perdida, La joya del Nilo y La guerra de los Rose. Admitió que negaron la relación durante unos cuarenta años “para proteger a mi esposa y a mi hijo”.

Según su relato, la atracción surgió en el rodaje de la primera película y no fue un affaire pasajero, aunque se vio interrumpido cuando su esposa le dejó claro a Turner que seguían casados. Más adelante retomaron tanto el trabajo como la relación

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