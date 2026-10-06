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Jim Carrey se casó con Min Ah en una ceremonia privada

El actor canadiense, de 64 años, contrajo matrimonio con su pareja de varios años, la actriz y artista Min Ah, en una ceremonia pequeña y privada celebrada en Los Ángeles. La unión fue confirmada por un portavoz del intérprete a finales de septiembre de 2026

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La pareja había mantenido la relación lejos de la atención pública durante varios años. Fueron vistos juntos por primera vez en febrero de 2022, al salir de un evento benéfico en Los Ángeles. Su aparición formal como pareja llegó el 26 de febrero de 2026 en los Premios César de París, donde Carrey recibió un premio honorífico. En el discurso, pronunciado en francés, agradeció a su familia y se dirigió a ella: “Gracias a mi sublime compañera, Min Ah. Te quiero, Min Ah”.

En la ceremonia también estuvieron su hija Jane Erin Carrey y su nieto Jackson.Es el tercer matrimonio de Carrey. Estuvo casado con Melissa Womer entre 1987 y 1995, con quien tuvo a su hija Jane, y con la actriz Lauren Holly, compañera de reparto en Dumb and Dumber, entre 1996 y 1997.Sobre Min Ah se conocen pocos detalles. Se la describe como actriz y artista radicada en Los Ángeles; algunas versiones la sitúan en torno a los 32 años, aunque su edad no ha sido confirmada de forma oficial.

La pareja convivía desde hace tiempo en la residencia del actor en Los Ángeles y mantiene un perfil discreto, con cercanía familiar con la hija de Carrey. No se difundieron la fecha exacta de la boda, la lista de invitados ni imágenes oficiales del enlace.

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