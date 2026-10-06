Shakira y Piqué definen su litigio en la justicia

La cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué se reencontraron para revisar el acuerdo de custodia alcanzado hace casi cuatro años.



El equipo legal de Shakira difundió un comunicado en el que aclara que no busca reducir el tiempo que Milan y Sasha pasan con su padre, sino repartir los desplazamientos entre Miami y Barcelona.



La vista se celebró en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Barcelona, especializado en familia, después de que las negociaciones previas no fructificaran. Milan, de 13 años, y Sasha, de 11, residen habitualmente en Miami con su madre desde el acuerdo de finales de 2022, que permitió a Shakira instalarse allí con ellos y fijó las condiciones para que Piqué mantuviera una relación frecuente.



Según el comunicado, la solicitud propone que en los periodos vacacionales de pocos días sea el padre quien viaje a Miami. El objetivo es evitar que los menores realicen viajes transatlánticos de corta estancia y sufran el desajuste horario asociado, de modo que puedan mantener con mayor continuidad su rutina escolar, social y familiar en Estados Unidos y se proteja su bienestar emocional, físico y académico.



El texto insiste en que la petición no pretende acortar el tiempo de convivencia con Piqué, sino que el esfuerzo de los desplazamientos no recaiga únicamente en los niños. También pide respeto a la intimidad de los menores. La cita coincidió con la estancia de Shakira en España por sus conciertos en Madrid.