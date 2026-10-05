Gremlins 3: Gizmo vuelve en 2028

Pasaron 38 años desde Gremlins 2 (1990). Warner atrasó la fecha, prevista para fines de 2027, para clavarla en Halloween. Columbus también produce. Spielberg figura como productor ejecutivo por Amblin. El guion final es de Hannah Marks, sobre borradores de Columbus, Zach Lipovsky y Adam B. Stein.



El primer adelanto muestra a Gizmo asomándose desde una mochila verde. La promesa es respetar las tres reglas: nada de sol, nada de agua y nada de comida después de la medianoche. El original, de 1984, lo dirigió Joe Dante, entre el terror familiar y la comedia negra.



No es un caso aislado. Columbus arrastra Mi pobre angelito y las primeras Harry Potter. En carpeta también hay una secuela de Laberinto, con Robert Eggers, y un posible regreso de The Goonies. En los últimos años ya volvieron Top Gun, Beetlejuice y Matrix. En Gremlins 3, la garantía son Columbus y Spielberg. El veredicto, en Halloween de 2028.