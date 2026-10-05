Martín Fierro de la Música: Tini, Lali y María Becerra encabezan la primera gala

La música argentina ya tiene fecha para su propia estatuilla. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), con Luis Ventura al frente, anunció el domingo 4 de octubre la lista de nominados a los Martín Fierro de la Música 2026, un premio que debuta como capítulo aparte de la tradicional entrega televisiva.



La gala será el miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, en Buenos Aires. La conducción quedará en manos de Hernán Drago y Edith Hermida. La transmisión será en vivo por El Nueve y por el canal de YouTube de la señal. La alfombra roja la animarán Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo.



Entre los nombres que concentran las ternas figuran Tini Stoessel, Lali Espósito, María Becerra, Ángela Leiva, Cazzu, Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez, Dante Spinetta, Emanero, Babasónicos y Tan Biónica.



En Mejor Artista Femenina se cruzan María Becerra, Ángela Leiva, Tini, Lali y Cazzu. En el rubro masculino, los destacados son Fito Páez, Dante Spinetta, Milo J y Emanero: una terna que mezcla trayectoria y escena nueva.



En Mejor Canción compiten “Con otra”, de Cazzu; “Ramen para dos”, de María Becerra y Paulo Londra; y “Tu misterioso alguien”, de Luck Ra y Miranda!. En Mejor Álbum, las nominaciones señaladas son “La vida era más corta”, de Milo J; “Quimera”, de María Becerra; y “Papota”, de Ca7riel y Paco Amoroso. La grilla también incluye Mejor Artista Revelación y Mejor Grupo o Banda.



La noche no será solo de estatuillas. Habrá números en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.



Con esta primera edición, APTRA extiende el Martín Fierro a la industria musical y arma una foto que va del rock consolidado al urbano y al pop de estadio. El veredicto, el 14 de octubre.